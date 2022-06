Gadgets para refrescarte mientras teletrabajas

Cuando el calor aprieta lo que menos nos apetece es sentarnos a trabajar. Para hacer estos momentos un poco más llevaderos podemos hacer uso de unos gadgets que nos ayudarán a paliar el intenso calor del verano mientras trabajamos.

Gadgets para teletrabajar en verano

No todo el mundo dispone de aire acondicionado en sus casas, por lo que si te toca teletrabajar y quieres que las intensas jornadas de trabajo sean más llevaderas, te comendamos algunos gadgets para no pasar calor en verano. Las altas temperaturas son un problema, no sólo para nosotros que las sufrimos, sino que también afectan directamente a nuestros dispositivos. El sobrecalentamiento de los ordenadores portátiles es aún mayor en verano. A pesar de los disipadores del calor que estos incluyen, a veces no es suficiente y necesitamos ayuda complementaria para mantenerlos a temperaturas idóneas.

Base de refrigeración para portátil | Trust

El sobrecalentamiento hace que baja considerablemente el rendimiento de estos, podemos notar como se ralentizan los procesos e incluso como disminuye considerablemente la autonomía de las baterías. Para evitar esto, se puede hacer de varios métodos para rebajar la temperatura de los mismo, pero lo más recomendable es una base de refrigeración. Su diseño permite que el calor se disipe con más facilidad. Disponen de una serie de ventiladores con los que generan una corriente de aire que permite la bajada de la temperatura de nuestro ordenador. A la hora de escoger el adecuado debemos tener en cuenta las pulgadas de nuestro ordenador. Dependiendo del modelo que compremos puedes tener luz e incluir conectores USB desde donde conectar varios dispositivos.

Xiaomi Fan | Xiaomi

Un clásico, aunque modernizado es el ventilador, un fiel compañero con el que pormenorizar las altas temperaturas. Como el ventilador inteligente de Xiaomi que gracias a su conectividad wifi permite que podamos controlarlo desde el móvil o con el asistente de voz a través de sencillos comandos. Un ventilador que incluye 100 niveles de ventilación, muy silencioso y que incluye la opción brisa natural. Además, es regulable en altura y ahora que la luz está por las nubes un bajo consumo energético.

Aire acondicionado portátil | Buyounger

En este aspecto también podemos optar por un aire acondicionado portátil con conexión USB. Pequeño y transportable que podemos llevar a cualquier parte. Este tipo de dispositivos incluyen varias funciones entra las que se incluyen ventilador, humificador y enfriador de aire. Para esta última es posible gracias a un compartimento que podemos llenar con hielo, emitiendo un aire mucho más fresco. Incluyen temporizador y en este caso gran ángulo de rotación alcanzando los 90 grados.

Refrigerador USB | Tnfeeon

Con las altas temperaturas es importante mantenerse bien hidratados. Mantener la bebida fresca es casi imposible en esta época del año, por eso te proponemos una mini nevera USB con la que mantener bien fría la bebida mientras trabajamos. Como este mini refrigerador USB de sobremesa con en el que podemos meter una botella pequeña de agua o dos. Pequeño y compacto, podemos llevárnoslo a cualquier parte gracias a su conexión USB. También podemos conectarla a una batería externa para mantener nuestra bebida fresca por más tiempo.