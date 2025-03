Los futuros AirPods utilizarán sus cámaras con la IA de Visual Intelligence

Parece que Apple está preparando toda una revolución en sus wearables, sobre todo en los AirPods, los auriculares más populares del mercado, que podrían estar ante toda una revolución, si los planes de Apple se convierten en realidad. Y es que ya habíamos hablado de la posibilidad de que la firma californiana contara con unos auriculares con cámaras integradas, como habían mostrado ya algunas patentes de la empresa. Pues bien, ahora tiene más sentido toda esta información, con los detalles que hemos conocido ahora.

Sus cámaras servirán a la nueva IA de Apple

Como sabéis, Apple Intelligence es la IA de los de Cupertino, que integra ChatGPT en Siri y en general introduce a los dispositivos de la marca en la IA generativa. Pues bien, parece que Apple está preparando otra variante de su IA, que se centrará en el uso de contenidos visuales para interactuar con la inteligencia artificial. Esta daría sentido a algo tan poco usual como que unos auriculares cuenten con inteligencia artificial.

AirPods 4 | Apple

Una vez más, Mark Gurman ha compartido los detalles de este nuevo proyecto de Apple, que ahora estaría tomando forma dentro de un ecosistema totalmente independiente. Según este analista, Apple estaría trabajando en una versión de los AirPods Pro que contaría con cámaras externas. Estas se utilizarían junto a la tecnología de Visual Intelligence, para poder tener un contexto de todo lo que nos rodea, y, por tanto, utilizar la IA para convertir a los AirPods en un elemento de captura visual.

De alguna manera, su uso sería similar al de las gafas Ray Ban de Meta, que cuentan con cámaras en su montura para poder capturar vídeos y también hacer preguntas a la IA sobre lo que estamos viendo. Como dice el propio Gurman en su información compartida en Bloomberg, básicamente serán la vía para obtener funciones de gafas inteligentes, sin tener que usar unas de estas gafas, de manera totalmente autónoma y en contacto directo con el iPhone.

Al igual que las de Meta, estos AirPods con cámaras incorporadas permitirán hacer preguntas sobre el entorno que les rodea. Por tanto, gracias a Visual Intelligence sería posible integrar el mundo que nos rodea en la inteligencia artificial de estos auriculares. Esta nueva IA estará alimentada también por ChatGPT, como ocurre en el caso de Apple Intelligence en los iPhone, como sabéis, es el parche que ha introducido Apple hasta que su verdadera IA generativa proporcione el potencial que desean.

Así que parece que poco a poco van tomando forma estos nuevos auriculares de Apple, que en caso de lanzarse al mercado ahora, serían totalmente únicos, ya que no hay otra alternativa similar en el mercado actualmente. Eso sí, no son pocos los desafíos a los que se está enfrentando Apple, porque evidentemente no es fácil integrar unas cámaras en unos auriculares.

No solo por lo difícil de orientarlas para que puedan hacerse una idea de lo que nos rodea, sino hacerlo además sin interferencias, como pueden ser el mismo pelo del usuario. Sea como fuere, no parecen unos dispositivos que estén cerca en el tiempo, más bien todo lo contrario, nos tocará esperar todavía bastante para conocerlos.