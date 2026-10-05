El Lenovo Watch Fit 3 es oficial: un smartwatch accesible de menos de 30€

La firma china acaba de presentar una nueva generación de su reloj más accesible e inteligente, el nuevo Lenovo Watch Fit 3. Un reloj que sin duda nos ofrece todo lo que necesitamos en el día a día para hacer seguimiento de nuestras actividades físicas, sin tener que gastarnos un dineral y con un funcionamiento extremadamente sencillo. Vamos a conocer sus detalles y su disponibilidad, que es uno de sus aspectos más interesantes, sobre todo por el precio tan ajustado que tiene.

Un Apple Watch ultraaccesible

Como podéis ver, su diseño es muy similar al del Apple Watch, con una caja con bordes redondeados, acabados en símil de aluminio, y una corona con botón para moverse por sus menús, es un diseño clásico y claramente inspirado en Apple. Este reloj llega con una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas, bastante grande, con resolución de 410 x 502 píxeles. Por tanto, contamos, a pesar del precio, con una pantalla de calidad con mucho contraste y negros puros.

Lenovo Watch Fit 3 | Lenovo

Su marco está construido en una aleación de zinc, y en los botones la aleación es de aluminio oxidado. Tiene unas dimensiones de 47 x 39,8 x 9,9 mm y resistencia al agua y al polvo IP68. El reloj cuenta con 50 modos deportivos, para hacer seguimiento de nuestras actividades con la mayor precisión posible, aunque no esperemos que las reconozca de manera automática.

Como era de esperar, puede hacer seguimiento de diferentes métricas de nuestra salud, como la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en sangre, o la calidad de nuestro sueño. Incluso puede avisarnos de sedentarismo, de que necesitamos beber agua, tomar medicación, enfocar la vista, y otras interesantes utilidades.

El reloj cuenta con una interesante autonomía, ya que tiene una batería de polímero de 390 mAh, que nos brinda 6 días de funcionamiento con una carga completa y con el uso normal. Si el uso es más ligero, nos ofrece hasta 9 días de autonomía, mientras que la carga completa del reloj se realiza en 2,5 horas.

Sin duda, lo mejor es su precio, que es de los más accesibles que podemos esperar para un wearable de una primera marca como es Lenovo. Ya que este reloj se ha lanzado de momento en China con un precio de tan solo 26 euros al cambio, lo que es un coste irrisorio para todo lo que es capaz de ofrecernos un reloj inteligente como este, bueno, bonito y barato.