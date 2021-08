Fondos de pantalla que puedes descargar en tu televisor Android TV

Los televisores Android van ganando terreno frente a los tradicionales. Estos ofrecen funcionalidades que no podemos encontrar en otros dispositivos. Desde la posibilidad de acceder a las plataformas de streming, como por ejemplo Atresplayer, navegar por Internet, y puedes ver contenidos enviados a su Chromecast integrado e incluso descargar juegos o multitud de aplicaciones de todo tipo. Pero también podemos instalar protectores de pantalla que se activan cuando el dispositivo esta en reposo.

Protectores de pantalla para Android TV

Aunque cada vez son más los usuarios que han decidido darles una oportunidad a los televisores Android, todavía es algo limitada la oferta de aplicaciones. Pero a pesar de ello, en el apartado de los protectores de pantalla encontramos una amplia selección de aplicaciones que podemos instalar en nuestros dispositivos, entre las que cabe destacar las que a continuación te presentamos.

Aerial Dream | TecnoXplora

Aerial Dream

Una de las aplicaciones que más destacan no solo por la calidad de sus imágenes, sino también por incluir una cuidada selección. Como se puede intuir, por su nombre se trata de salvapantallas creados a partir de vídeos a cámara lenta, a vista de pájaro con vistas de lugares emblemáticos. También destacan por ser las imágenes utilizadas por Apple como salvapantallas de para su Apple TV. Una vez instalamos la aplicación desde la tienda de aplicaciones de Google podemos elegir entre las imágenes seleccionadas para cinco generaciones de Apple TV, que van desde 2015 1 2019. Aunque son imágenes de gran calidad, solo están disponibles en 4K las comprendidas dentro de 2019.

Algo que debemos tener muy en cuenta, es que los fondos no ocupan espacio de almacenamiento en nuestro televisor, sino que se reproducen en streaming. Por lo que además se consumir gran parte del ancho de banda, puede que si no tenemos una potente conexión estos no se ejecuten con fluidez.

Blaze: Chimenea Virtual 4K | TecnoXplora

Blaze: chimenea virtual 4K

Ya no es necesario tener una casita en las montañas para disfrutar de la chimenea y por supuesto, tampoco tenemos que esperar al invierno para encenderla. Con esta aplicación para Android TV, convertiremos nuestro televisor en una chimenea. Sus imágenes de alta calidad unidas a un audio remasterizado profesionalmente consiguen un efecto totalmente realista. Podemos elegir entre seis modelos diferentes la que mejor encaja con nuestro estilo y la decoración de nuestra casa. Además, son compatibles con las luces Phillips Hue con las que podemos crear un grupo de entretenimiento dentro de la aplicación Hue Blaze y de este modo completar la experiencia inmersiva. Descárgala totalmente gratis desde la tienda de aplicaciones Google.

a CLOCK | TecnoXplora

A Clock

Esta aplicación desarrollada por Sony para dispositivos Android TV, proporciona una experiencia única. Disponible para la descarga desde la tienda de aplicaciones de Google nos ofrece la posibilidad de disfrutar de las mejores imágenes de punto fijo de lugares elegidos como “Patrimonio de la humanidad”. Sus imágenes de alta calidad capturadas con cámaras digitales de lentes intercambiables "α" ofrecen la oportunidad de disfrutar del mismo lugar a diferentes horas del día. Para ello tan sólo debemos activar la función "IU de cambio de tiempo". Gracias a esta, podemos deslizar verticalmente la pantalla de la hora y veremos cómo cambia la luz de la imagen sin cambiar la perspectiva de la imagen.