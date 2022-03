Fitbit retira su Ionic por riesgo de quemaduras, así puedes pedir un reembolso

El fabricante es uno de los más importantes del mundo en el segmento de wearables, y fue comprada por Google recientemente. Algo que se nota sin duda en la reacción que ha tenido la empresa al conocer unos graves problemas en uno de sus relojes más importantes. Hablamos del Fitbit Ionic, que ha anunciado el fabricante que ha sido retirado del mercado por potenciales problemas que pueden generar quemaduras en los usuarios. Fitbit ha decidido cortar por lo sano, y reembolsar a todos los usuarios que se hicieron con él en algunos de los varios años de existencia que tiene este modelo.

Fitbit reembolsará su coste

El gigante de los wearables ha publicado un comunicado en el que pone en conocimiento de todos los propietarios de un Fitbit Ionic un grave problema. Concretamente han detectado que, en un número limitado de ocasiones, la batería de estos relojes puede llegar a sobrecalentarse, alcanzando altas temperaturas que a su vez pueden provocar quemaduras entre los usuarios. Por tanto, es un peligro real el que en un momento indeterminado la batería del reloj pueda llegar a sobrecalentarse provocando quemaduras en la superficie de la muñeca donde normalmente llevamos el reloj.

Fitbit Ionic | Fitbit

A la vez Fitbit ha anunciado que inicia un programa de reembolsos, para que todos aquellos propietarios de uno de estos relojes que lo deseen, puedan devolverlo y recibir el reembolso del precio del dispositivo. Fitbit insiste en que dejemos de utilizar de inmediato el Ionic incluso si no nos ha dado un problema nunca. Y es algo lógico, ya que la empresa quiere evitar problemas y responsabilidades por los daños físicos provocados por este problema. De esta manera lo está atajando instando a que se devuelvan los relojes y se reciba un reembolso por ellos.

Este modelo por tanto deja de estar disponible en las tiendas, y no tendrá reemplazo, ya que el objetivo de Fitbit es el de pasar página y que los usuarios o bien reciban el reembolso, o compren un nuevo Fitbit con un descuento especial al entregar el actual Ionic. Para poder acceder a un reembolso de este Ionic hay que acceder a este enlace web y cumplimentar el formulario. Fitbit ha explicado qué diferencia puede haber entre una irritación en la piel y este problema que puede llegar a causar verdaderas quemaduras en nuestra piel.

Y es que no se trata de estas alergias o irritaciones por lo que se procede al reembolso, sino por el riesgo potencial de sufrir quemaduras si no renunciamos ahora al reloj. Así que si tienes uno de estos relojes lo que debes hacer es quitártelo ya y comenzar el proceso de reembolso, porque de lo contrario asumiremos nosotros la responsabilidad de lo que pueda pasar con esos potenciales problemas con la temperatura de la batería. Sin duda es un riesgo que corremos todos, no solo con los wearables, sino también con teléfonos o tabletas que nos rodean, que tienen grandes baterías, que nunca se sabe cómo pueden reaccionar en un determinado momento.