Fitbit lanzará un nuevo reloj para niños, este sería su aspecto en fotos reales

No es la primera vez que conocemos un dispositivo de la firma de wearables orientado a los más pequeños, ya que hasta ahora hemos visto una pulsera precisamente basada en las preferencias de niños y niñas, aunque con tal limitación de funcionalidades que no ha tenido una buena acogida en el mercado, ya que no deja de ser un simple reloj cuenta pasos. Pues bien, ahora parece que la firma propiedad de Google está trabajando en un reloj inteligente, en lugar de una nueva generación de su pulsera. Eso al menos es lo que nos desvelan varias imágenes reales, que parecen desvelar el aspecto de este terminal, que sería una versión preliminar de prueba.

Estilo inconfundible de Fitbit

Las imágenes no solo nos muestran uno de los relojes, sino un conjunto de hasta siete unidades de este, y nos da la sensación por tanto de que, aunque se trate de modelos preliminares podría tratarse de un dispositivo listo para lanzarse. En cuanto al diseño de lo que se ve en las imágenes, es inconfundiblemente el de los demás relojes de la marca en los últimos años, con esa pantalla cuadrada, de esquinas redondeadas que ha sido tan característica de la marca.

Las imágenes nos muestran los relojes desde todas las perspectivas, y además de este formato, se pueden ver dos botones físicos en la parte derecha, de color rojo y amarillo, y por lo que se puede ver en otras instantáneas, la pantalla es completamente funcional y a color, lo que nos avanza unas funciones parece que más completas que las que hemos conocido en las pulseras inteligentes para los más pequeños que ha lanzado la marca. En otras de las imágenes vemos la pantalla de inicio con el logotipo de Fitbit, así como otra con una ilustración en la que podemos ver una imagen a todo color saludándonos.

Otros detalles interesantes de las imágenes nos desvelan que habrá versiones, o no sabemos si por defecto, con conectividad móvil, ya que en ellas se puede ver en la parte superior derecha las barras de cobertura de este tipo de redes móviles. Y un detalle importante, es que tiene una cámara de fotos delantera, que se puede ver en el borde superior de la pantalla de este teléfono, por lo que podría tener funciones de videollamada o similares. También vemos en la imagen un indicador de batería. Desde luego lo que está claro es que, viendo el aspecto de los relojes, su lanzamiento debería estar muy cercano.

Se especula con el año 2024 como el elegido por Google para su lanzamiento, pero viendo lo avanzado de su desarrollo, siendo ya unos relojes totalmente funcionales, nos da la sensación de que su lanzamiento podría ser mucho más prematuro. Y si tuviéramos que apostar por algo, sería por un lanzamiento durante el Google I/O, la conferencia de desarrolladores, que se celebrará el próximo mes de mayo en Mountain View. Desde luego parece un dispositivo prometedor, y que sí podría ofrecer lo que muchos padres esperamos de un dispositivo de este tipo.