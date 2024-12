¡Por fin! El futuro Magic Mouse de Apple tendrá un nuevo diseño

Hace solo unas semanas que Apple ha presentado una nueva generación de su Magic Mouse. Este es un ratón que lleva acompañando muchísimos años a los Mac de Apple, y a pesar de ello, nunca ha sido reconocido como un buen ratón, tan siquiera por parte de sus usuarios. Y es que en este dispositivo siempre ha primado el diseño sobre el sentido más práctico. Algo evidente, sobre todo por un aspecto que es especialmente indignante para muchos usuarios, como es la posición de su puerto de recarga, que lo inhabilita para ser utilizado mientras se recarga. Ahora eso podría cambiar con una nueva versión que asoma por el horizonte.

Nuevo diseño, ¿más práctico?

Como decimos, el aspecto del Magic Mouse no ha cambiado desde sus inicios, y se caracteriza por un perfil muy plano, que no es precisamente ergonómico, pero que le da un toque muy minimalista a nuestro Mac. Pues bien, ahora ha sido una vez más Mark Gurman quien ha hablado sobre el futuro del Magic Mouse, asegurando que los equipos de diseño de los californianos ya están trabajando en diferentes diseños para este ratón. Obviamente, todos esperamos que para abordar el que sin duda es el aspecto más importante de este teléfono a nivel de diseño, la ubicación del puerto de carga.

Y es el propio Gurman el que asegura que estos equipos de diseño ya están trabajando precisamente en otras alternativas para mejorar este aspecto del ratón, y también de otras quejas que han ido recibiendo a lo largo del año. El propio analista ha anticipado que el lanzamiento de esta nueva generación del ratón se producirá dentro de un año o año y medio, por lo que podría demorarse incluso hasta 2025. Algo, por otro lado, lógico cuando la última generación se ha presentado hace tan solo unas semanas.

Y es que, como sabéis, el puerto de carga de este ratón se encuentra en su panza, justo debajo de él. Esto quiere decir que cuando lo estamos utilizando no tenemos opción alguna de recargar el ratón, sino que tenemos que dejarlo a un lado recargándose, aunque sea unos minutos para recuperar varias horas de autonomía. No tiene sentido alguno que un dispositivo de este tipo llegue al mercado con un fallo tan grande de diseño, que no encontramos ni en los modelos más básicos que podemos encontrar en el mercado.

Y menos sentido aún tiene que a pesar de ser conscientes de estos problemas en su diseño desde hace años, hayan vuelto a lanzar una nueva generación con el mismo diseño hace tan solo unas semanas. Y es que la gran novedad de este ha sido la integración del conector USB tipo C que ha ido llegando a toda la gama de productos de Apple, como consecuencia de las nuevas legislaciones que han terminado por enterrar el puerto Lightning. El nuevo diseño del Magic Mouse podría no solo cambiar la ubicación del puerto, sino incluso prescindir de él para integrar carga inalámbrica, esperemos que sea esto último.