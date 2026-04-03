Evercade Nexus, una consola portátil compatible con más de 700 juegos retro

Las consolas portátiles están más de moda que nunca, y se han convertido en un gadget perfecto para disfrutar de juegos de nuestra infancia. Uno de sus referentes es Evercade, que acaba de presentar la Evercade Nexus, una consola que promete una experiencia retro auténtica basada en cartuchos físicos, pero adaptada a las necesidades actuales.

Para ello, el dispositivo, desarrollado por Blaze Entertainment, amplía el ecosistema Evercade con un hardware más potente, nuevos controles y compatibilidad con una biblioteca de más de 700 juegos clásicos.

Evercade Nexus: esto es lo que ofrece la nueva consola portátil

Para empezar, la Evercade Nexus cuenta con un diseño mejorado gracias a su nuevo doble stick analógico, una característica muy demandada para disfrutar de títulos de las generaciones de 32 y 64 bits con mayor precisión.

Eso sí, la consola mantiene el D-Pad característico de Evercade, además de gatillos y botones traseros para disfrutar de todo tipo de títulos. Y pese a ser un equipo grande, sigue ofreciendo un peso contenido y que ronda los 410 gramos.

Pasando a la pantalla, la Evercade Nexus apuesta por un panel a IPS de 5,89 pulgadas, la más grande hasta ahora en una consola Evercade portátil. Ofrece una resolución de 840 x 512 píxeles y un brillo superior a 500 nits, para que juegues donde te apetezca sin que las condiciones de iluminación sean un problema.

Si sigues la trayectora de Evercade, sabes que apuesta por un formato de cartuchos físicos. Actualmente existen más de 80 cartuchos oficiales que agrupan colecciones de distintas compañías y franquicias históricas, lo que se traduce en una biblioteca de más de 700 juegos compatibles con la nueva consola.

Además, la consola Evercade Nexus incluye de serie el cartucho Banjo-Kazooie Double Pack, que reúne Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, dos títulos clásicos que debutaron en Nintendo 64 y que posteriormente llegaron a otras plataformas como Xbox o Nintendo Switch. Así que la consola ya te viene con dos juegos para disfrutar.

Y, como es habitual en Evercade, estos juegos han sido adaptados para ofrecer mejoras de rendimiento, soporte panorámico y compatibilidad con el nuevo sistema de control de doble stick, por lo que disfrutarás de la mejor experiencia.

Cartuchos de Evercade | Evercade

Siguiendo con todo lo que ofrece la nueva consola de Evercade, han estrenado EverSync, una función de multijugador local que permite compartir partida entre dos consolas sin necesidad de conexión a internet y utilizando un único cartucho. ¡Qué más puedes pedir!

También ofrece soporte para auriculares inalámbricos, altavoces estéreo frontales y conectividad WiFi para actualizaciones del sistema. Cerramos con una batería de 5.000 mAh y que promete más de cinco horas de autonomía.

Precio y disponibilidad

Desde el 1 de abril, ya está abierto el plazo de reserva anticipada de Evercade Nexus, con envíos previstos para octubre de 2026. El precio oficial es de 199,99 euros, incluyendo el cartucho Banjo-Kazooie Double Pack con ambos juegos.