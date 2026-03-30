Cómo usar tu Amazon Fire TV Stick en Semana Santa aunque el hotel no tenga WiFi

Si vas a viajar en Semana Santa es normal que vayas a un hotel, apartamento o casa rural, y eso muchas veces significa renunciar temporalmente a la comodidad de tener nuestras plataformas favoritas listas para usar.

No todos los alojamientos cuentan con Smart TV, y aunque tengan conexión a internet, en muchos casos el WiFi del hotel requiere introducir usuario y contraseña a través de un navegador, algo que no siempre funciona correctamente en dispositivos como el Amazon Fire TV Stick.

Además de otros sitios en los que no hay WiFi, o su conexión es tan mala que no puedes utilizarla. Por suerte, existe una solución muy sencilla que permite seguir utilizando tu Amazon Fire TV Stick auque no haya WiFi.

Convierte tu móvil en un router para usar el Amazon Fire TV Stick sin WiFi

El truco consiste en convertir el móvil en un router WiFi portátil. Es una función que incluyen prácticamente todos los smartphones actuales y que permite compartir la conexión de datos móviles como si fuera una red inalámbrica doméstica.

El Fire TV HD de 2024 | Amazon

De esta forma, el Fire TV Stick se conecta al móvil igual que lo haría a la red de casa, para que puedas utilizar este reproductor y exprimir todo su potencial. Sin duda, el mejor compañero en vacaciones, ya que solo has de conectarlo al HDMI de un televisor y disfrutar de tus contenidos preferidos.

Además, convertir tu móvil en un router es muy sencillo, para ello, solo tienes que crear un punto de acceso WiFi. Una vez activada, el móvil crea una red WiFi con nombre y contraseña propios.

Después solo hay que conectar el Fire TV Stick a esa red desde el menú de configuración del dispositivo. En pocos segundos, el sistema tendrá acceso a internet y permitirá utilizar las aplicaciones habituales exactamente igual que en casa.

Eso sí, ten en cuenta que el consumo de datos será mayor, por lo que es muy recomendable revisar la tarifa móvil antes de viajar o ajustar la calidad de reproducción desde las propias aplicaciones de streaming.

Aun así, para ver una película o algunos episodios de una serie durante el viaje, el consumo suele ser perfectamente asumible en la mayoría de tarifas actuales.

Cómo crear un punto WiFi en Android

Si tienes un teléfono Android, sigue estos pasos:

Abre Ajustes

Entra en Redes e Internet o Conexiones

Pulsa en Zona WiFi, Compartir Internet o Punto de acceso

Activa la opción Punto de acceso WiFi

Toca en Configurar punto de acceso

Elige nombre de la red (SSID) y contraseña

Guarda los cambios

Conecta el Amazon Fire TV Stick a esa red WiFi creada

Cómo crear un punto WiFi en iPhone

Si tienes un iPhone, sigue estos pasos para crear un punto WiFi.