Tabletas de tinta electrónica, ¿cuáles se adaptan mejor a tus necesidades?

Lo primero que hacemos cuando queremos comprarnos un dispositivo nuevo es comparar, características y precios. Esto nos lleva a descartar algunos modelos y quedarnos con otros, Pero a veces comparamos dispositivos que, aunque son similares, lo cierto es que tienen diferentes funciones. A Continuación, te contamos qué tableta de tinta electrónica elegir dependiendo de nuestras necesidades.

Tabletas de tinta electrónica, ¿cuál elegir?

Todas tienen como denominador común la tinta electrónica, sus pantallas en vez de estar retroiluminadas cuentan con esta tecnología, que destaca por no emitir luz eliminando la fatiga visual. Al mismo tiempo que nos otorgan una gran autonomía. Gracias a su tamaño y peso, son fáciles de transportar. Pero sobre todo uno de los aspectos más destacables es la ausencia de reflejos y la facilidad de lectura en entornos con mucha luz e incluso a pleno sol. Pero en lo que respecta a funcionalidad no todas son iguales y debemos tenerlo en cuenta a la hora de elegir.

Kindle Scribe | Amazon

Comencemos con el Kindle Scribe, con una pantalla de 10.2 pulgadas cuenta con luz cálida ajustable, gracias a su lápiz tenemos la opción de tomar notas manuscritas. Además de ser un completo cuaderno digital destaca por el acceso a la inmensa biblioteca de Amazon, además de la sincronización de la lectura con otros dispositivos. Además de una gran autonomía ya que su batería puede durar hasta 12 semanas de uso continuado. Su ecosistema cerrado lo convierte en una de las mejores alternativas si queremos leer y escribir sin distracciones, en un entorno controlado que fomenta la concentración.

BOOX Go 10,3” | BOOX

También con pantalla de tinta electrónica de 10.3 pulgadas el BOOX Go 10.3 (Gen II) con pantalla texturizada y ausencia de luz ofrece una sensación táctil mayor. Cuenta con sistema Android que permite la instalación de aplicaciones, además de herramientas de software avanzadas, lo que permite trabajar con capas como en Photoshop, al mismo tiempo que tenemos la opción de insertar en las libretas, grabaciones de voz, enlaces internos y fotos. Cuenta con la función Smart Scribe, la cual está potenciada por IA que permite convertir la escritura a mano en texto digital con gran precisión además de tachar, y el perfeccionamiento de las formas geométricas. Todo ello con un diseño ultrafino de 4,6 mm.

iFLYTEK AINOTE 2 | iFLYTEK

Por último, el iFLYTEK AINOTE 2, el cual está más orientado a la productividad profesional y académica, utilizando como motor principal la inteligencia artificial. Cuenta con 4 micrófonos a través de los que graba y transcribe el audio a texto en tiempo real. Además, permite escanear documentos físicos los cuales incluso podemos firmar directamente sobre la pantalla de tinta electrónica con tacto de papel. Cuenta con sistema Android 11 abierto, el cual permite la instalación de aplicaciones a través de la Play Store de Google. Al no contar con iluminación su grosor es apenas de 4,2 mm y con un peso de 295 gr, es ideal para llevarlo a todas partes. Cuenta con Lápiz Wacom con una respuesta de menos de 20 ms, con lo que la escritura es casi instantánea. Tres dispositivos de tinta electrónica, con diferentes características que se adaptan a la perfección a las preferencias de cada usuario.