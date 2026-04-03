Honor Watch X5i, un reloj inteligente a precio de derribo y con 3 semanas de autonomía
El Honor Watch X5i ya es oficial con pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas, hasta 21 días de batería, llamadas Bluetooth y un precio de solo 29 euros al cambio.
Honor sigue ampliando su catálogo de productos, y la firma acaba de anunciar en China la llegada del Honor Watch X5i, un reloj inteligente que tiene un precio de derribo, no cuesta más de 29 euros al cambio, pero que destaca por la gran cantidad de funciones que integra, además de presumir de una autonomía de hasta 3 semanas.
Sí, hablamos de un smartwatch muy económico, pero que sobre el papel llega con unas prestaciones a la altura, incluyendo pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas, hasta 21 días de autonomía, llamadas por Bluetooth y funciones de salud.
Evidentemente, si llega a España será más caro, por lo que podemos pensar que este Honor Watch X5i tendrá un precio en nuestro país cercano a los 49 a 59 euros. Pero viendo todo lo que ofrece, sigue siendo una opción muy interesante a la hora de escoger un smartwatch económico y funcional.
Diseño y características del Honor Watch X5i
A nivel estético, el Honor Watch X5i presume de un cuerpo con un marco con acabado metálico y corona giratoria de acero inoxidable. A esto se suma la posibilidad de personalizar su aspecto con más de 180 esferas y correas de cambio rápido y resistencia al polvo y al agua para que puedas hacer deporte o ducharte con el reloj puesto sin preocupaciones.
Pasando a su apartado multimedia, el Honor Watch X5i cuenta con una pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas con resolución de 390 x 450 píxeles, tasa de refresco de 60 Hz y un diseño de marcos reducidos.
A esto hay que sumarle todo tipo de funciones que sorprenden en un reloj inteligente tan económico. Por ejemplo, el Honor Watch X5i permite hacer llamadas por Bluetooth ya que cuenta con altavoz y micrófono integrados, además de disparador remoto de la cámara, función SOS y asistente inteligente de la marca.
En el apartado de salud y deporte, el Honor Watch X5i ofrece monitorización de frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre, estrés, sueño, respiración guiada y seguimiento del ciclo menstrual, además de 109 modos deportivos y detección automática de cinco actividades.
Y ojo con su batería, porque promete una autonomía de escándalo. Honor asegura que el Honor Watch X5i puede llegar hasta 21 días de uso en el escenario más favorable gracias a su batería de 420 mAh
Evidentemente, no contará con los mejores sensores del mercado, pero que un reloj inteligente con todas estas funciones cuesta 29 euros al cambio, es un chollo. Ahora habrá que esperar si llega a España, porque puede ser un éxito en ventas.
De momento ha aparecido en la web de Honor China, por lo que habrá que esperar al lanzamiento en el país para saber más detalles de una posible expansión a otros mercados para que podamos comprar este Honor Watch X5i en España.
