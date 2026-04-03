El Airtag 2 se actualiza para evitar que lo utilicen para seguirte

A comienzos de este año Apple actualizaba su localizador inteligente a su segunda generación. Este nuevo dispositivo ha llegado con cambios en su interior, y ha dejado prácticamente sin cambios su diseño exterior, ya todo un icono de este tipo de dispositivos, con un aspecto muy limpio y sencillo, pero efectivo, como suele ser habitual en los estudios de diseño de los californianos. Ahora este dispositivo ha recibido una nueva actualización, que introduce una novedad bastante interesante.

¿Qué cambia con este nuevo firmware?

El Airtag 2 ha recibido la versión 3.0.45 de su firmware, lo que quiere decir que ahora todas las unidades están actualizándose de manera automática a esta versión, siempre y cuando cuenten con acceso a Internet. Una vez realizada la actualización, el dispositivo va a introducir muchas mejoras para resolver problemas conocidos, pero lo más llamativo de esta actualización es una nueva función que facilita la labor de descubrir Airtag que están siendo utilizados para seguirnos.

AirTag de segunda generación | Apple

Como sabéis, este es uno de los mayores problemas de los localizadores, que alguien podría esconder uno en nuestra mochila sin nuestro conocimiento, y hacer seguimiento de nuestros movimientos. Pues bien, para esas situaciones, la nueva actualización nos ofrece una interesante característica. Esta nueva funcionalidad se denomina Búsqueda de precisión, y tiene una misión concreta.

Cuando Apple detecte que hay un AirTag cerca nuestro que nos acompaña constantemente y que no está registrado a nuestro nombre, nos enviará una notificación de que podrían estar siguiéndonos con este AirTag. La nueva función lo que hace es facilitar al máximo la búsqueda de ese AirTag misterioso que nos está siguiendo. Y esto se consigue con una búsqueda precisa, que imaginamos utilizará la conectividad UWB de Ultra Banda Ancha y ahora sobre todo, con esta actualización, un nuevo sonido más ruidoso que nos facilita la detección de ese AirTag.

Con ella es muy fácil encontrar un dispositivo como este, ya que la precisión es de centímetros, por lo que podremos encontrar rápidamente este nuevo dispositivo que nos está siguiendo sin nuestro consentimiento, y evitará que quien sea pueda salirse con la suya. La función de advertencia de seguimiento ya existía, aquí la verdadera novedad es esa funcionalidad de búsqueda de precisión, que nos permite encontrar rápidamente a ese AirTag que no está siguiendo.

En un principio no hay que hacer nada para que el AirTag 2 se actualice, por lo que lo único por que podemos optar es comprobar que efectivamente esta nueva versión del firmware está instalada. Para ello deberás abrir la aplicación Buscar (Find My) y tocar en la pestaña Objetos en la parte inferior. Ahora selecciona tu AirTag 2 de la lista. Entonces verás el nombre del AirTag y su ubicación actual. Toca directamente sobre el nombre del AirTag, o justo debajo, donde aparece el estado de la batería/conexión de este dispositivo.