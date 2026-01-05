Estos serán los grandes lanzamientos de Apple en 2026: filtrada su hoja de ruta

Acabamos de empezar 2026, y ya comienzan las quinielas sobre qué dispositivos lanzarán los principales fabricantes del mercado. Y por supuesto, el más destacado y sonoro de todos ellos es Apple, que un año más será el punto de atracción en el mercado tecnológico, con lanzamientos que muchos esperan, especialmente en 2026, desde hace años. Ahora uno de los analistas más cercanos a Apple ha desvelado la hoja de ruta de los californianos para 2026, y en ella tenemos por supuesto a su primer plegable, y también los primeros lanzamientos, los primeros de hecho podrían llegar en cuestión de semanas.

¿Qué podemos esperar de Apple este año?

Como es lógico la estrella del informe de Business Insider es el iPhone Fold, el primer plegable de la marca que llegaría siete años después de haber lanzado Samsung el primer plegable. Este llegaría en otoño de 2026, por lo que es posible que su lanzamiento se lleve a cabo después de los iPhone 18, que harán lo propio como es habitual a principios de septiembre, aunque lo lógico es que lleguen juntos.

Tim Cook, CEO de Apple | Europa Press

Gurman lo ha definido tanto como iPhone Fold como iPhone Ultra, estas serían las opciones que estaría barajando Apple para denominar a su primer plegable. Además, recuerda que el dispositivo contará con un factor de forma más ancho, similar al iPad, con una pantalla plegable de 7,8 pulgadas y una externa de 5,5 pulgadas. Contará con un precio que rondará los 2400 dólares. Este sería el iPhone más potente de Apple, y su modelo tope de gama.

El iPhone 18 llegará una vez más puntualmente en el mes de septiembre, pero este año esperamos cambios históricos en la estrategia de Apple respecto de sus smartphones. Ya que los lanzamientos de estos teléfonos se hará de manera escalonada, a diferencia de lo que ha venido haciendo estos últimos años. Y es que Apple lanzaría en septiembre de 2026 los modelos Pro, mientras que el iPhone 18 básico se lanzaría más tarde.

Llegaría en la primavera de 2027, de esta manera Apple podría gestionar mejor su gama saturando menos el mercado, recordemos que en 2026 se añadirá el modelo plegable, y de ahí que Apple lleve el lanzamiento de sus iPhone más económicos, como el iPhone 17e, a después de las Navidades. Una posibilidad en el aspecto del hardware pasa por lanzar los iPhone tope de gama con nuevos procesadores, de 2nm, la tecnología de fabricación más moderna, y que este año podrían convertirse en los nuevos Apple M5 o M6, y dejar atrás la denominación que deberían heredar, como es la de Apple A20.

En lo que a portátiles se refiere, Apple podría lanzar un nuevo MacBook Pro, rediseñado, y que tendrá como gran atractivo las pantallas con tecnología OLED. También lanzarían por primera vez un MacBook barato, con un precio inferior a 700 dólares, que contaría con el procesador Apple A18 Pro. Y el iPad mini llegaría también con pantalla OLED y chip A19 Pro, mientras que el iPad Air incorporaría los procesadores M4.

En lo que se refiere a wearables, llegarían de la mano tanto el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, con mejoras en sus sensores, así como la posibilidad de medir los niveles de glucosa en sangre, aunque sería una función todavía en fase preliminar y en pruebas. Y queda la posibilidad de que conozcamos también sus primeros dispositivos de hogar conectado, como cámaras de seguridad Wifi o timbres inteligentes, así como el HomePod con pantalla y brazo robótico.