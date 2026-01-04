ES MUY SENCILLO
Cómo activar o desactivar el modo bajo consumo en tu iPhone
Te contamos qué es el modo de consumo adaptativo de iOS 26, qué iPhone son compatibles y cómo activarlo o desactivarlo paso a paso para mejorar la autonomía sin perder rendimiento.
Una de las grandes bondades de la llegada de iOS 26 a los iPhone ha sido su modo de consumo adaptativo, un sistema que te permite ahorrar batería. Pensada para alargar la autonomía sin que el usuario apenas note cambios en el rendimiento, aunque igual no te interesa.
Así que vamos a explicarte qué es y cómo activar o desactivar el consumo adaptativo en tu iPhone.
¿Qué es el Modo de consumo adaptativo y en qué se diferencia del modo bajo consumo?
El Modo de consumo adaptativo utiliza inteligencia artificial para analizar cómo usas tu iPhone a lo largo del día. Cuando detecta que el consumo de batería es más alto de lo habitual, realiza pequeños ajustes automáticos para reducir el gasto energético.
Estos cambios van a incluir una leve reducción del brillo de la pantalla o permitir que ciertas tareas se ejecuten de forma algo más lenta, siempre sin afectar de forma evidente a la experiencia. Y lo cierto es que funciona muy bien.
Además, cabe destacar que el modo adaptativo actúa en segundo plano y sin restricciones agresivas. El Modo de Bajo Consumo sigue existiendo y se activará automáticamente cuando la batería baje al 20 %, pero el objetivo del modo adaptativo es retrasar lo máximo posible ese momento.
En el caso de que quieras sacarle el máximo partido a tu teléfono, mejor desactivar este modo aunque el consumo de batería aumente. Eso sí, no todos los iPhone son compatibles con el modo de consumo adaptativo.
iPhone compatibles con este modo
El Modo de consumo adaptativo requiere Apple Intelligence, por lo que solo está disponible en modelos recientes. Es compatible con los siguientes iPhone:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
En los modelos iPhone 17, esta función viene activada por defecto. En los iPhone 16 y en los iPhone 15 Pro, el modo adaptativo está desactivado inicialmente y debe activarse de forma manual.
Cómo activar o desactivar el Modo de consumo adaptativo en iOS 26
Si tu iPhone es compatible, puedes gestionar esta función fácilmente desde los ajustes del sistema. Para ello, sigue estos pasos:
- Abre la app Ajustes en tu iPhone
- Entra en el apartado Batería
- Pulsa sobre Modo de energía
- Activa o desactiva el interruptor de Consumo adaptativo
Una vez activado, el iPhone monitoriza automáticamente tus patrones de uso y ajusta el consumo cuando lo considera necesario, sin que tengas que hacer nada más. Si quieres estar informado de cuándo el sistema realiza estos ajustes, puedes activar también las notificaciones del modo adaptativo desde ese mismo menú.
