NUEVOS ALTAVOCES ACTIVOS
Con estos nuevos altavoces puedes convertir tu móvil en un equipo Hi-Fi
Unos altavoces con aspecto y sonido de alta fidelidad, que puedes conectar directamente a tu smartphone.
Publicidad
Escuchar música con tu smartphone es algo cada vez más habitual, y no solo desde unos auriculares o un altavoz Bluetooth. Sino que también podemos conectar a ellos altavoces de Alta Fidelidad. Hasta hace no mucho era necesario utilizar un amplificador para conectar unos altavoces pasivos, pero con unos activos de calidad eso no es necesario. La firma Vulkkano ha lanzado ahora el nuevo ARC MKII, unos altavoces que le pueden dar un toque de prestigio al sonido de tu smartphone.
Precio y disponibilidad
Los nuevos altavoces de la firma se ponen a la venta en España por 139,99 euros para el modelo A4 ARC MKII y de 189,99 euros para el modelo A5 ARC MKII. Y es que ambos modelos se diferencian en el potencial de sus prestaciones.
Ficha técnica de los nuevos Vulkkano ARC MKII
Estos auriculares son perfectos no solo para ser utilizados con tu smartphone, ya que cuentan con conectividad USB tipo C y están auto amplificados, sino que puedes conectar reproductores de alta fidelidad y todo tipo de dispositivos. Gracias a su completa conectividad, tanto física como inalámbrica, tendremos la capacidad de conectar prácticamente cualquier fuente de sonido sin complicaciones.
El modelo A4 ARC MKII es perfecto para escritorios y espacios compactos, integrando nuevos chips de amplificación del fabricante Texas Instruments. Esta tecnología le permite alcanzar una potencia de 60W RMS. Viene acompañado de un woofer de 4.25 pulgadas, el modelo A4 está calibrado para ofrecer un perfil sonoro bien equilibrado y nítido.
En el caso del modelo A5 ARC MKII , cuenta con un diseño idóneo para ser utilizado como un sistema completo en estancias más grandes, como salones, utilizando la tecnología de amplificación de ESMT Audio. Gracias a esta configuración ofrece una potencia de hasta los 100W RMS. En este caso el woofer es de mayor diámetro, 5.25 pulgadas, lo que le brinda una autoridad sonora de alta fidelidad. Con estos altavoces podremos disfrutar de un sonido con mucho más cuerpo, un nivel de detalle superior y unos graves mucho más profundos.
Los dos nos ofrecen diales de ecualización en el panel trasero que han sido reforzados para proporcionar al usuario un tacto mucho más robusto y preciso al ajustar el sonido. Como decíamos, la conectividad es muy completa, y destaca por ofrecer un conector USB tipo C, que permite conectar directamente no solo el smartphone, sino también el PC, portátil o cualquier dispositivo de última generación.
También cuenta con Bluetooth 5.3, por lo que la conectividad inalámbrica con dispositivos será más rápida, tendrá menos latencia, y más estabilidad. También hay puerto HDMI ARC, que permite conectar los altavoces directamente al televisor de manera rápida. También hay conexión digital óptica y entrada analógica RCA. Incluso si necesitamos más envergadura de sonido, vienen con salida de expansión para un subwoofer.
En definitiva, unos altavoces que no solo suenan con calidad, sino que tienen un aspecto de auténtica sala de audición para audiófilos. Pero que se pueden utilizar de una manera extremadamente sencilla, sin complicadas configuraciones, solo hay que conectar nuestro smartphone o PC a su puerto USB, y comenzar a disfrutar de sonido de calidad a un precio bastante razonable.
Publicidad