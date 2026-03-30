Los altavoces JBL Xtreme 5 y Go 5 llegan a España: disponibilidad y precio

JBL renueva dos de sus altavoces portátiles más populares con una nueva generación que apuesta por mejorar el sonido, el diseño y la experiencia de uso. Los nuevos JBL Xtreme 5 y JBL Go 5 ya están disponibles en España y mantienen el característico sonido de la marca, pero añadiendo mejoras técnicas y funciones para brindar la mejor experiencia.

Para empezar, la compañía ha anunciado mejoras en el apartado acústico, nuevas opciones de iluminación ambiental y una mayor integración de tecnologías inteligentes para brindar el mejor paisaje acústico.

Además, ambos modelos ofrecen una construcción robusta, algo característico en la familia de altavoces de JBL, y donde no falta certificación IP68 frente al agua y el polvo, para que los nuevos altavoces JBL Xtreme 5 y Go 5 sean los mejores compañeros este verano. Veamos lo que ofrece cada uno

JBL Xtreme 5: más potencia, IA y sonido optimizado

Comenzamos con el altavoz JBL Xtreme 5, un equipo con un aspecto muy reconocible y que apuesta por un rediseño acústico. Para ello, incorpora dos tweeters y un subwoofer de alta calidad. Al punto de que, según la marca, los graves son un 10 % más profundos que en la generación anterior para brindar una experiencia más inmersiva al disfrutar de tu música preferida.

JBL Xtreme 5 | JBL

La inteligencia artificial llega al JBL Xtreme 5, ya que incorpora AI Sound Boost, una tecnología que analiza el audio en tiempo real para reducir la distorsión incluso cuando el volumen se eleva al máximo. A esto se suma el modo Smart EQ con inteligencia artificial, capaz de detectar si el contenido reproducido es música o voz para ajustar automáticamente la ecualización y conseguir un resultado más claro y natural.

Y, para que seas la envidia de tus amigos, el JBL Xtreme 5 llega con un sistema de iluminación ambiental personalizable con seis modos distintos. En términos de autonomía, el JBL Xtreme 5 ofrece hasta 24 horas de reproducción, ampliables en cuatro horas adicionales gracias al modo Playtime Boost EQ.

También incorpora compatibilidad con Auracast, lo que permite emparejar varios altavoces compatibles para crear un sistema más completo. El modelo estará disponible en colores negro, azul y camuflaje por 349,99 euros.

Así es el altavoz JBL Go 5

Pasando al altavoz JBL Go 5, este equipo ultracompacto mantiene la esencia de la familia Go de JBL, pero con mejoras para brindar una mejor experiencia acústica. Para ello, el equipo ha recibido un rediseño que mejora la optimización de salida de sonido. Gracias a ello, el JBL Go 5 ofrece un sonido un 10% más potente que su predecesor. Y tampoco falta AirTouch, que permite emparejar dos altavoces simplemente tocándolos entre sí y crear una experiencia sonora más completa.

JBL Go 5 | JBL

La marca afirma que el Go 5 ofrece un sonido un 10 % más potente que su predecesor, con unos graves más profundos pese a su tamaño reducido. Una de las funciones más llamativas es, facilitando la creación de un sistema estéreo de forma rápida y sencilla. El altavoz incorpora iluminación ambiental en los bordes junto con indicadores visuales que informan del estado del dispositivo, mostrando si está encendido, emparejado o con batería baja.

También es compatible con Auracast, lo que permite conectar múltiples altavoces compatibles para ampliar la experiencia sonora en espacios más grandes. La autonomía alcanza hasta 8 horas de reproducción, con dos horas adicionales mediante Playtime Boost EQ. El JBL Go 5 llegará al mercado español en diez colores distintos con un precio de 49,99 euros.