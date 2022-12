Este sería el mejor asistente de voz en la actualidad

Los asistentes de voz nos acompañan en el día a día desde hace años, ya sea desde nuestro propio smartphone como desde un altavoz o pantalla inteligente, la realidad es que con ellos podemos hacer casi cualquier cosa que nos propongamos, y sin tener muchos conocimientos informáticos. Los más importantes en el mercado son actualmente el asistente de Google, Alexa de Amazon, Siri de Apple y Bixby de Samsung. Ahora una prueba ha querido arrojar más luz sobre todo esto, y darnos un vencedor a la hora de evaluar cuál de ellos es el más completo.

El ganador es el de Google

Ha sido uno de los youtubers de tecnología más populares quien ha realizado una prueba con estos cuatro asistentes de voz, y los resultados han sido bastante clarificadores. El Asistente de Google es el mejor de los cuatro con bastante diferencia. Y se explica porque no solo está apoyado con toda la maquinaria de inteligencia artificial que tiene Google detrás, sino porque aprende de más datos de los miles de millones de usuarios que lo usan en su móvil, y además está integrado en este, por lo que es mucho más completo a la hora de interactuar con nuestro smartphone. Incluso cuando estamos hablando de apps instaladas en él, en las que es capaz de hacer muchas tareas con solo pedírselo.

Algo en lo que también es un gran asistente el Bixby de Samsung, que, aunque no es un asistente popular, sí que es el segundo más completo de todos. En la tercera posición quedaría Siri, el asistente de voz de los iPhone. El peor parado de toda la prueba es Alexa de Amazon, que no es para nada precisa a la hora de ser utilizada en un smartphone, e interactuando con otras apps presentes en el terminal. Por tanto, según esta prueba el asistente de Google seguiría siendo el mejor asistente de voz existente actualmente en el mercado. Aunque lógicamente esto solo atiende a una prueba, y por tanto es posible que en otros entornos no se de el mismo resultado, aunque lleva siendo así en otras pruebas también desde hace años.

Si hablamos de los dos asistentes más populares, como son el de Google y Alexa, cada uno destaca en diferentes facetas. Y la realidad es que el de Amazon destaca en sus dispositivos propios, como los altavoces Echo, pero su penetración en el mercado de smartphones es bastante limitada todavía, y de ahí que no tenga esa experiencia de interacción con el entorno de software de estos que tiene el de los de Mountain View. La realidad es que los cuatro asistentes de voz son muy buenos y completos, pero lógicamente cada uno destaca en una faceta, Alexa con los Echo, Bixby con los móviles Samsung y Siri con los iPhone. Solo el asistente de Google es más versátil, no solo estando presente en móviles, sino también en numerosos dispositivos inteligentes del Internet de las Cosas. Una prueba que seguramente nos muestre resultados diferentes el próximo año, ya que es un segmento muy cambiante.