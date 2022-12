Hacer la compra ahora es más sencillo con el nuevo widget de Alexa

Es algo que todos hacemos alguna vez a lo largo de la semana o el mes, y casi siempre se nos olvida algo que pensábamos comprar y que tiene que esperar hasta la próxima vez. Por eso siempre han existido listas de la compra, por supuesto en su versión más primitiva, que es la del papel y el boli, aunque se ha ido perfeccionando a lo largo de los años, hasta integrarse perfectamente en nuestros móviles. Pero estas siempre han tenido un problema, y es su visibilidad. Porque de nada sirve tener una lista de la compra si a la hora de la verdad no está accesible o no la vemos y pasa desapercibida. Amazon le está poniendo remedio.

Una lista de la compra siempre a mano

Como sabéis, una de las formas más sencillas de hacer la lista de la compra es decirle a Alexa o el Asistente de Google que añada tal o cual producto. Luego solo hay que entrar en estas respectivas listas e ir marcando lo que hemos comprado. Pero claro, como decimos, casi siempre se quedan en la app de turno, porque sencillamente no nos acordamos ni de que lo habíamos añadido o no tenemos a mano la app. Pues bien, Amazon ahora ha actualizado su app de Alexa para añadir un nuevo widget. Y es que este es exclusivamente una lista de la compra, la misma que nos genera Alexa cuando se lo pedimos mediante comandos de voz.

El widget con la lista de la compra | Tecnoxplora

Y es que este nuevo widget no solo tiene el aspecto de una lista de la compra, y nos permite ver en el mismo escritorio o pantalla de inicio los productos que queremos comprar, sino que, además, y nos parece lo mejor de todo, es posible editarla sin tener que acceder a la app de Alexa. De esta forma podemos ir moviéndonos por la lista desde el mismo escritorio y después pulsar sobre aquellos productos que ya hemos comprado para que se vayan descartando de la aplicación.

De esta manera siempre vamos a tener la posibilidad de acceder a la lista y editarla sin mayor esfuerzo. Algo que no era tan sencillo hasta ahora, aunque desde luego no consideramos algo complejo una lista de la compra, pero la realidad es que a lo largo de estos años los desarrolladores y fabricantes no han sido capaces de dar con la tecla de una aplicación realmente práctica de estas listas de la compra. Ahora parece que por fin sí es así. Así que ya sabes, no hay excusa a la hora de olvidarte ciertos productos al ir a hacer la compra, porque bastará con tener a mano el widget para ir editándolo sobre la marcha en el supermercado. Añadir productos seguirá siendo igual, y los podremos poner en la lista con sencillos comandos de voz. Actualiza a la última versión de la app de Alexa para poder contar con este nuevo y útil widget de la lista de la compra. Ya era hora de que algo tan sencillo fuera realmente útil en los smartphones.

