Este Renault 4L eléctrico vuela como un dron

Que el Renault 4L es uno de los coches clásicos más míticos es algo que no se nos escapa a los entusiastas de los coches más antiguos. Y nos hemos acostumbrado a que este tipo de coches cuente con una nueva vida en forma de eléctrico, pero lo que no es tan normal es que estos se transformen en vehículos voladores, al más puro estilo de los drones. Un sorprendente coche que sin duda nos sorprende con un factor de forma de lo más sorprendente, pero que desde luego no confiamos que sea un acierto comercial, ni tampoco práctico en el mercado.

Un proyecto de la propia Renault

Normalmente conocemos proyectos de este tipo realizados por entusiastas de este tipo de coches, pero en esta ocasión se trata de uno desarrollado por la propia Renault, junto con la firma de diseño estadounidense, TheArsenale, ubicada en Miami. Es un proyecto desarrollado para el 60 aniversario del vehículo que marcó una época. El nuevo vehículo se denomina Renault AIR4, y como dice su nombre, es un dispositivo creado para ser un vehículo volador, un híbrido que nos permite volar sin dejar atrás el diseño del clásico “4 Latas”

El chasis de este coche está fabricado completamente en fibra de carbono, e integra una batería de 22.000 mAh, y que puede ofrecer 90.000 mAh de potencia. Puede mover hasta 95 kilos por hélice, y tiene una capacidad de elevación de 840 libras. Un coche al que no se accede abriendo una de sus puertas, sino que como si de un juguete se tratara, se levanta por completo su carrocería para poder entrar en el interior del Renault. Puede despegar a una velocidad de 50 kilómetros hora, aunque de momento está limitado a bastante menos velocidad.

Podrá volar a velocidades de hasta 93 kilómetros a la hora y por tanto podrá llevarnos de un lugar a otro a una velocidad contenida, pero sostenida, al no tener que depender del tráfico rodado y de lo intenso de este. El nuevo Renault 4AIR no se va a producir en serie, sino que será expuesto en el museo Atelier de Renault en París. Por tanto, va a ser sobre todo un vehículo de colección creado para ser admirado, por lo que lo extravagante y poco práctico de este coche se le podrá perdonar, al ser considerado como una pieza de arte.

El Renault 4 original se lanzaba ahora hace 60 años, en 1961, con un motor de poco más de centímetros cúbicos, un tamaño bastante habitual en la época. El coche vendió más de 8 millones de unidades y dejó de fabricarse en 1992. Nos hubiera gustado conocer un nuevo modelo eléctrico, con un diseño renovado y sobre todo con un precio accesible. Pero de momento nos tenemos que conformar con estos proyectos, que nos dan una idea de cómo podría ser la movilidad den las próximas décadas, ya que los coches voladores son cada vez más una realidad, de momento fuera de nuestro alcance, pero que seguro el tiempo nos acercará.