Este nuevo soporte de iPhone para el coche es compatible con MagSafe

Como suele ocurrir con Apple, todo lo que toca, o al menos casi todo lo convierte en un éxito instantáneo, o al menos dispara su interés. Es el caso de la nueva tecnología MagSafe, con la que ofrece una nueva manera de cargar nuestro iPhone mediante un soporte magnético. Toda una serie de accesorios compatibles han ido apareciendo en los últimos meses con esta tecnología. Los iPhone 12 son los móviles compatibles con esta tecnología, y ahora están viendo cómo un nuevo cargador llega al mercado por parte de uno de los principales fabricantes del mercado de accesorios. Se trata de un nuevo soporte de Belkin que nos va a venir muy bien en nuestros viajes.

Así es el nuevo soporte para los iPhone 12

En realidad, estamos ante un nuevo accesorio para nuestros iPhone 12 que no es exactamente un cargador, pero hace las veces de este. Y es que se trata de un soporte para poder llevar de forma segura el teléfono en el coche. Es parecido a esos soportes que se acoplan a las rejillas del aire acondicionado o la calefacción, de hecho, en este caso también se puede acoplar así. La diferencia es que este soporte cuenta con una superficie magnética completamente compatible con MagSafe. Esto no es para cargar el teléfono mediante esta tecnología, pero sí para que el teléfono no se mueva de su posición y llevarlo en esta zona del salpicadero del coche se convierta en algo seguro para todos.

Soporte para los iPhone 12 | Belkin

Eso sí, este soporte nos facilita al máximo la tarea de cargar el teléfono. Ya que además de mantenerse el terminal perfectamente amarrado al soporte, cuenta con una zona donde colocar el cable de carga sin que este se nos caiga o moleste. Como podéis ver, este se acopla al soporte en su parte trasera, quedando atrapado y listo para conectar al iPhone 12 cuando lo coloquemos fácilmente sobre el soporte. Por supuesto el soporte se puede girar fácilmente para poder llevar nuestro teléfono tanto en posición horizontal como vertical.

Soporte para los iPhone 12 | Belkin

Sin duda una excelente elección para poder llevar de forma segura nuestro teléfono en el coche, y por qué no, para llevarlo de manera elegante, ya que como es habitual en Belkin, los acabados son de primera calidad, y el diseño digno de un producto de Apple. De hecho, este fabricante de accesorios suele vender sus productos directamente en el Apple Store, por lo que es uno de los socios más estrechos de la firma de Cupertino. Un soporte que como suele ser habitual en los accesorios que podemos considerar semi oficiales de Apple, no es precisamente barato. De hecho, podemos comprarlo ya en España por 39,99 euros.

Eso sí, estamos hablando de un soporte al que se agarra perfectamente el iPhone 12 gracias al estándar MagSafe de Apple. Una tecnología que como sabéis ya se está replicando entre los móviles Android. Concretamente ha sido Realme la que ha estrenado su sistema MagDart, que usa el mismo principio magnético, pero que dispara la velocidad de carga de sus móviles respecto de los de Apple.