Se acabó discutir por el volumen: Sennheiser lanza unos auriculares para Smart TV con Auracast

No cabe duda de que el volumen de la televisión puede terminar convirtiéndose en un foco de conflicto en casa, ya que no todos tenemos las mismas preferencias en este sentido, ni mucho menos. Menos mal que hay fabricantes que tienen esto en cuenta, y sus gamas nos ofrecen también algunos dispositivos pensados exclusivamente para este tipo de situaciones, como los auriculares de los que hablamos ahora y que han sido lanzados por la prestigiosa firma Sennheiser.

Precio y disponibilidad

Los nuevos auriculares de Sennheiser tienen un precio de 249,99 euros en nuestro país. Aunque de momento no se pueden adquirir en la tienda oficial de la marca, parece que su lanzamiento definitivo en nuestro país está más cerca que nunca.

Los nuevos Sennheiser RS 275 TV | Sennheiser

Ficha técnica de los Sennheiser RS 275 TV

Este modelo supone una revolución dentro de este segmento tan limitado y de nicho, como es el de aquellos auriculares diseñados para ser utilizados en una Smart TV. Lo mejor de este dispositivo es su compatibilidad con Auracast, que nos permite transmitir el audio a múltiples auriculares compatibles simultáneamente. Ya no estamos limitados a uno o dos pares, porque cualquiera con un dispositivo compatible con Auracast puede unirse a la escucha de la Smart TV.

No solo disponen del nuevo Auracast, sino que también nos ofrecen conectividad Bluetooth tradicional. Esto significa que puedes usarlos para ver la televisión con el transmisor, pero también puedes emparejarlos directamente con el smartphone, tableta u ordenador para escuchar música o hacer videollamadas.Son unos auriculares de calidad, con un sonido rico y característico, que integra transductores de 37 mm.

Una de las mejores funciones de estos auriculares es sin duda la capacidad que tienen para brindarnos diálogos mucho más nítidos y fáciles de entender, ideal para películas con mezclas de sonido complejas o personas con dificultades auditivas leves. No tendrás que volver a recurrir a los subtítulos. Con la claridad de voz, podremos ver cómo se realzan los diálogos hasta ser mucho más nítidos y comprensivos que antes.

Estos nos ofrecen una espectacular autonomía, ya que con una carga completa podemos disfrutar de hasta 50 horas de funcionamiento ininterrumpido. Su peso es de unos 195 gramos. Su diseño es over-ear, circumaural, con almohadillas suaves, pensados para estar horas frente al televisor sin la más mínima fatiga.Por tanto están diseñados además para la mejor experiencia de sonido en un televisor, sin lag en el audio respecto de lo que vemos en la pantalla del televisor.

Desde luego su característica estrella es esa que nos permite enviar el audio del televisor a varios auriculares a la vez gracias a Auracast, un estándar de transmisión multimedia que se deshace del corsé de la tecnología tradicional, donde las conexiones son lentas y muy limitadas en diferentes aspectos, como en el número de dispositivos conectados.