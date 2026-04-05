Este curioso gadget para el móvil te ayudará a aliviar las picaduras de mosquito

Hay pocas más molestas que las picaduras de mosquito. Y con la llegada del calor, estos insectos empezarán a hacer de las suyas. Sí, ese picor constante, la inflamación y la incomodidad que hace que muchas personas recurran a cremas o remedios tradicionales que no siempre funcionan. Pues hay un gadget que es perfecto para las picaduras de mosquitos.

Sí, un dispositivo que se conecta directamente al móvil y promete aliviar las molestias en apenas unos segundos, sin utilizar productos químicos. Se trata de heat it, un pequeño dispositivo que utiliza el calor para reducir el picor y el dolor provocado por picaduras de insectos.

Cómo funciona heat it, el gadget contra las picaduras de mosquito

El tratamiento consiste en aplicar calor concentrado durante unos segundos sobre la zona afectada, provocando una reacción del organismo que ayuda a reducir la liberación de histamina, responsable del picor y la inflamación.

Para hacer funcionar a heat it, basta con conectar el dispositivo al puerto de carga del móvil, abrir la aplicación oficial y colocar el accesorio sobre la picadura durante unos segundos. El calor alcanza aproximadamente los 51 grados, una temperatura suficiente para aliviar el picor sin necesidad de recurrir a cremas o medicamentos.

Además, todo es bastante rápido, ya que el proceso dura entre 4 y 9 segundos dependiendo del modo seleccionado en la app. Y lo mejor de todo es que heat it es un dispositivo muy compacto y que apenas pesa 4 gramos, además de que tiene unas dimensiones muy reducidas, por lo que puede llevarse en el llavero o en el bolsillo sin que apenas se note.

Lo mejor es que, al no incorporar batería propia, utiliza la energía del propio smartphone, lo que evita tener que cargarlo por separado o preocuparse por su autonomía. Según el fabricante, es posible realizar hasta 1.000 tratamientos con una sola carga del móvil.

La firma ofrece dos versiones, el modelo heat it classic, que cuesta 29,95 euros y está disponible tanto con conector USB-C, compatible con móviles Android y con iPhone 15 en adelante, como con conector Lightning para iPhone 6s hasta iPhone 14.

Heat It | Heat It

El dispositivo cuenta con 12 programas de tratamiento que permiten ajustar la intensidad en función de la sensibilidad de cada persona. Esto hace que pueda utilizarse tanto en adultos como en niños a partir de 3 años, siempre bajo supervisión.

Por otro lado, el modelo heat it pro tiene un precio de 49,95 euros y mantiene la compatibilidad con Android e iPhone mediante versiones USB-C y Lightning. Su principal diferencia es BiteLight, una pequeña luz integrada que facilita el uso del dispositivo en condiciones de poca iluminación. También incorpora una estructura metálica que mejora la resistencia y la durabilidad del accesorio.

El funcionamiento sigue siendo el mismo: aplicar calor de forma localizada durante unos segundos para aliviar el picor y la inflamación. El fabricante asegura que este método ha sido evaluado clínicamente y que no requiere el uso de sustancias químicas, lo que lo convierte en una alternativa interesante para personas con piel sensible o que prefieren evitar cremas. Así que, si buscas una solución natural para las picaduras de mosquito, este dispositivo Heat-It puede ser tu mejor aliado.