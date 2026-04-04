La OPPO Pad Mini se filtra para que conozcamos a la próxima alternativa al iPad mini

Todo apunta a que OPPO trabaja en su propia tablet compacta para competir con el iPad Mini. Una alternativa que se acaba de filtrar confirmando qué características tendrá la OPPO Pad Mini.

Antes de continuar, recordar que estamos ante una filtración o rumor, por lo que no podemos verificar la información hasta que sea oficial. Pero teniendo en cuenta que la fuente es Digital Chat Station, un filtrador con un gran bagaje de aciertos a sus espaldas, todo apunta a que son las características de la OPPO Pad Mini.

Así será la OPPO Pad Mini, próxima alternativa al iPad Mini

A nivel estético, podemos esperar una tablet muy compacta. Según los datos la OPPO Pad Mini tendría un cuerpo unibody metálico con solo 5,39 mm de grosor y un peso de 279 gramos. Un equipo muy portátil y que podrás utilizar donde te apetezca, ya que cabrá en un bolso o una bandolera sin problema.

Pasando al apartado técnico, según la información compartida por el conocido filtrador Digital Chat Station, la OPPO Pad Mini apostaría por una pantalla OLED de 8,8 pulgadas con una relación de aspecto 3:3, además, la resolución alcanzaría los 2880 x 1920 píxeles, con una tasa de refresco de hasta 144 Hz.

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A tenor de la diagonal de pantalla de la OPPO Pad Mini, queda claro que esta tablet quiere competir de tú a tú con el iPad mini, ofreciendo un tamaño compacto y manejable para llevarte este equipo donde tú quieras.

Además, la OPPO Pad Mini será una tablet de lo más potente. La filtración señala que la tablet contaría con el procesador Snapdragon 8 Gen 5, por lo que esta tablet será una bestia en toda regla.

El apartado fotográfico no suele ser un elemento diferenciador en una tablet, pero la OPPO Pad Mini cumple con nota. Para ello, se espera que monte una cámara trasera de 13 MP integrada en un módulo de diseño tipo cápsula.

También se ha revelado la batería de la OPPO Pad Mini, un equipo que apostaría por una pila de 8000 mAh compatible con carga rápida de 67 W. Así que queda claro que a nivel de autonomía, no te decepcionará.

Disponibilidad y precio

Teniendo en cuenta que cada vez hay más filtraciones, todo apunta a que el lanzamiento de la OPPO Pad Mini está muy cerca. Posiblemente sea oficial en las próximas semanas. ¿Su precio? Un misterio, pero rondará los 499 a 599 euros.