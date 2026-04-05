Estos 3 monitores son económicos y perfectos para jugar o trabajar

A la hora de buscar un monitor para jugar y trabajar, cuentas con todo tipo de opciones a tu alcance. ¿Y si tienes un presupuesto muy ajustado? Te vamos a recomendar 3 monitores para gaming y productividad de gran calidad, y cuyo precio no supera los 160 euros.

Y, como verás más adelante, incluso cuentas con un monitor QHD que cumplirá de sobra con tus expectativas. Sin más, te dejamos con nuestro recopilatorio.

AOC Q24B36X y AOC Q27B36X, la opción más completa

AOC es uno de los referentes a la hora de comprar un monitor con gran relación calidad - precio. Y sus últimas novedades son perfectas si buscas un monitor para jugar y trabajar que sea económico y potente.

AOC Q27B36X | AOC

Hablamos de los AOC Q24B36X y AOC Q27B36X, dos monitores que sorprenden por ofrecer resolución QHD de 2560 x 1440 píxeles, un salto importante frente al clásico Full HD.

Además, los dos modelos comparten una tasa de refresco de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 0,5 ms MPRT. Tampoco falta compatibilidad con Adaptive Sync para brindar la mejor experiencia de juego.

A nivel de panel, AOC apuesta por tecnología IPS con ángulos de visión de 178 grados, brillo de 300 nits y soporte HDR10. Además, ofrecen una cobertura de color superior al 100 por cien del espacio sRGB.

Su precio parte de los 109 euros para el modelo de 24 pulgadas y sube hasta los 159 euros en la versión de 27 pulgadas, lo que los convierte en la opción más completa de esta selección.

Samsung Odyssey G3 de 24 pulgadas, gaming fluido por muy poco dinero

Si tienes un presupuesto muy ajustado, el Samsung Odyssey G3 de 24 pulgadas y de 27 pulgadas es una de las alternativas más interesantes si buscas un monitor gaming económico que mantenga buenas prestaciones.

Este modelo ofrece resolución Full HD, inferior a las soluciones de AOC, y una tasa de refresco de hasta 165 Hz, además de un tiempo de respuesta de 1 ms y soporte para la tecnología AMD FreeSync Premium.

Samsung Odyssey G3 | Samsung

También incorpora tecnologías Eye Saver y Flicker Free, que reducen la emisión de luz azul y el parpadeo de la pantalla. Teniendo en cuenta que el modelo de 24 pulgadas tiene un precio de 99 euros, es la mejor opción si quieres gastar lo menos posible.

ASUS TUF Gaming VG249Q1A

Cerramos este recopilatorio con una tercera opción si buscas monitores gaming y que sirvan para trabajar a un precio inferior de 160 euros. En este caso te recomendamos el ASUS TUF Gaming VG249Q1A, otro monitor muy equilibrado que combina buenas prestaciones gaming con una calidad de imagen adecuada para trabajar.

ASUS TUF | ASUS

Este modelo apuesta por un panel IPS Full HD de 23,8 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 165 Hz. Además, ofrece tiempos de respuesta de 1 ms MPRT y soporte Adaptive Sync y FreeSync Premium

Destacar que este monitor gaming ofrece tecnología Shadow Boost, que mejora la visibilidad en zonas oscuras sin sobreexponer las áreas más iluminadas. Con un panel IPS incluye conectividad DisplayPort y HDMI.

Este modelo suele rondar los 169 euros, pese a ofrecer menos resolución que el modelo de AOC, pero es una opción que no te decepcionará en absoluto.