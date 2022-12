Este clon del Apple Watch Ultra cuesta menos de 50 euros

El pasado mes de septiembre Apple presentaba su nuevo reloj de alta gama. El Apple Watch Ultra es el smartwatch más potente que hayan lanzado nunca los californianos, y a pesar de su elevado precio, que ronda los mil euros, los consumidores han acudido en masa a hacerse con él. Y como es habitual en estos casos, hay quien se aprovecha de la popularidad de un dispositivo para intentar vender otros de menor calidad o de diferentes especificaciones. En esos son especialistas algunas firmas asiáticas, y es precisamente lo que ha hecho Pebble, un fabricante indio que cada vez tiene más popularidad en aquel país. En esta ocasión nos ha llamado la atención su último lanzamiento, ya que es idéntico al Apple Watch UItra, pero mucho más barato.

Pebble Cosmos Engage, un "auténtico clon" del Ultra

Muchos de nosotros recordamos la marca Pebble con cariño, después de que lanzara algunos de los relojes más sorprendentes antes de que este mercado explotara por completo. Fabricaban algunos de los smartwatch más avanzados con sistema operativo propio y pantallas de tinta electrónica. Pero después de haber si adquirida por Fitbit, la marca cayó en desuso. Paralelamente una empresa india ha estado vendiendo durante estos últimos años dispositivos bajo esta popular marca.

El diseño del Pebble Cosmos Engage | Pebble

Ahora han lanzado el Pebble Cosmos Engage, un reloj que como podéis ver en las imágenes tiene como gran mérito el tener un aspecto prácticamente idéntico al Apple Watch Ultra. Aunque como os podéis imaginar, el parecido con el reloj de Apple acaba ahí, en su aspecto, ya que como es lógico su interior es mucho más humilde. Pero es que este aspecto está muy bien conseguido, con una caja gruesa, con una corona lateral dentro de una barriga donde encontramos también un botón físico adicional.

Y es que su pantalla no es OLED, sino LCD IPS, y tiene un tamaño de 1.95 pulgadas y una resolución de 385x320 píxeles, así como un brillo de hasta 600 nits. Tiene un modo Always On, del que dudamos que sea eficiente, teniendo en cuenta la tecnología LCD de la pantalla. También es resistente, aunque en este caso al agua con una certificación IP67, que permite meterlo en el agua sin temor a que se pueda dañar. Además, nos ofrece los modos habituales en un wearable de este tipo. Como es el seguimiento de nuestro ritmo cardiaco.

También puede hacer seguimiento de nuestro sueño, así como realizar llamadas mediante conectividad Bluetooth. Llega en tres colores, que precisamente son bastante similares a los que ofrece Apple, incluyendo el llamativo color naranja de la correa y la caja pulida, o al menos eso es lo que parece. Y todo ello con un precio que desde luego es irrisorio comparado con el de Apple. Porque se ha lanzado en India por 50 dólares, unos 47 euros al cambio. Si está medianamente conseguido el aspecto, desde luego puede ser todo un éxito de ventas con este precio. No es de esperar que salga de India en el futuro, pero no deja de ser toda una anécdota.