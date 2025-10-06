Estas gafas arrasan en Kickstarter: alternativa a las Ray-Ban de Meta con pantalla y ChatGPT

El segmento de las gafas inteligentes se encuentra en pleno apogeo, y es el principal objetivo de muchas grandes tecnológicas y startups, que se han dado cuenta de que con las características adecuadas, estos dispositivos pueden tener mucha demanda. El principal impulsor de estas gafas tradicionales con funciones inteligentes es Meta, que tiene en sus Ray-Ban al dispositivo más popular del mercado. Además, acaban de lanzar una segunda generación y un nuevo modelo con pantalla. Estas gafas que ahora llegan a Kickstarter buscan competir directamente con estas últimas.

Así son las nuevas Rokid Glasses que arrasan en Kickstarter

Desde luego están arrasando, y es que los números de estas gafas son espectaculares, habiendo multiplicado casi por 600 su objetivo. Estas gafas llegan con dos atractivos evidentes, por un lado el uso de la IA y por el otro la integración de una pantalla, como en el caso de las nuevas Ray-Ban de Meta, por lo que entra de relleno en este nuevo segmento de gafas inteligentes. Estas Rokid Glasses tienen un peso de solo 49 gramos,

Unas gafas que utilizan una pantalla microLED ultracompacta de 0.15cc. Además, la pantalla se integra para ambos ojos y tiene un brillo de 1500 nits, así como 10 niveles de atenuación. Gracias a ello podemos ver subtítulos y gráficos incluso a plena luz del sol. La cámara de fotos integrada tiene una resolución de 12 megapíxeles, que puede hacer fotos a esta resolución, así como grabar vídeos a 1080p y 60fps.

Una cámara que integra también visión nocturna LLHDR; que permite ver en plena oscuridad con ellas, algo cuando menos llamativo. Son unas gafas potentes, que han sido fabricadas sobre la base de la plataforma Qualcomm AR1. La IA que utilizan estas gafas es ChatGPT 5, la última versión del motor de IA generativa de OpenAI, que nos da acceso a multitud de funciones y utilidades que son perfectas para utilizar con unas gafas como estas.

Por ejemplo, nos ofrecen la función de moda, como es la traducción de idiomas en tiempo real, con disponibilidad de hasta 89 idiomas diferentes mientras conversamos. También nos ofrece indicaciones de navegación, gracias a la integración con Google Maps, que muestra sus indicaciones en la pantalla. Adicionalmente, podemos hacer búsquedas con la IA y ver notificaciones en esta pantalla sin necesidad de acceder al smartphone.

Funciona como un dispositivo manos libres, ya que nos permite mantener llamadas de voz, escuchar música, o incluso utilizarlo como un telepronter impulsado por IA. Todo ello gracias a unos altavoces integrados abiertos y direccionales, que nos brindan sonido de Alta Fidelidad. Sus cuatro micrófonos permiten disfrutar de llamadas con voces nítidas y claras.

Y además con su batería de 210mAh brinda autonomía suficiente para tenerlas encendidas todo el día. El estuche de carga además ofrece una batería adicional de 3000mAh, pudiendo cargar las gafas hasta 10 veces. Y se cargan rápido, hasta el 80% en tan solo 20 minutos.Unas gafas que se estrenan en Kickstarter por unos 469 euros al cambio, incluyendo ya el estuche de carga. Comenzarán a entregarse el próximo mes de noviembre de 2025.