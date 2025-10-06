HMD está a punto de lanzar un cruce de "móvil tonto" y smartphone con aires muy retro

En los últimos años, HMD Global se convirtió en el fabricante de móviles Nokia, de hecho fue la empresa que protagonizó el sonado regreso de la marca al mercado, con su estreno entre los móviles Android. Pero ahora que a principios del próximo año termina la licencia del uso de la marca Nokia, el fabricante nórdico está lanzando más dispositivos con su propia marca HMD, tanto smartphones como móviles de los que definimos como tontos, básicamente los clásicos Nokia de toda la vida. Ahora hemos conocido un curioso cruce de ambos, que estarían a punto de lanzar por parte de HMD.

Así sería el HMD Touch 4G

Así lo ha denominado la marca en el mismo teaser donde se anuncia su lanzamiento para mañana mismo. Lo mejor, es que como suele ser habitual, las filtraciones ya nos han permitido ver en vivo al teléfono, y desde luego no puede ser un dispositivo de apariencia más retro, teniendo en cuenta lo joven que es el mercado de la telefonía. Y es que la idea detrás de este teléfono es la de ofrecer funciones de smartphone, en un cuerpo propio de otra época, cuando las pantallas de los smartphones eran de apenas 3 pulgadas.

Las imágenes filtradas nos muestran un dispositivo de tamaño muy compacto, nos recuerda mucho a aquellos reproductores de Mp3 de comienzos de este siglo XXI. Y por otro lado, también a esa suerte de primeros móviles inteligentes que aparecieron en el mercado poco antes de que el iPhone fuera una realidad y saltara todo por los aires. Por lo que vemos en la imagen donde aparece con su pantalla encendida, todo hace presagiar que contará con Android como sistema operativo.

También que la resolución de su pantalla no parece especialmente elevada, seguramente no sea ni tan siquiera HD, y que por lo que dice su propia denominación, contará con conectividad 4G moderna. Por lo demás vemos que tendrá una cámara de fotos trasera, junto a un flash LED; así como un botón de Home en la parte delantera, al más puro estilo del Touch ID de los iPhone, aunque todo sea dicho, ignoramos si integrará en este caso lector de huellas.

Otro aspecto que se desprende de la imagen de su pantalla, es que contará con dos ranuras para tarjetas SIM, para alternar dos números de teléfono en el mismo smartphone. En una de las otras imágenes, que muestra la parte superior del teléfono, vemos además del conector de auriculares, un botón físico, que ignoramos para qué servirá, pero que puede darle un toque de personalización.

Desde luego estamos ante un móvil que todo apunta, revivirá a los primeros smartphones del mercado, con un diseño ultra compacto, y prestaciones muy limitadas, sobre todo en pos de un precio muy ajustado. Se presenta de momento en India, y veremos si finalmente llega al mercado europeo y español, ojalá y lo haga también en estos bonitos colores azules con los que aparece en las imágenes.