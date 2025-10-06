Tú decides el arte de este marco inteligente gracias a la IA ChatGPT y la tinta electrónica

Los marcos inteligentes nos llevan acompañando desde principios de siglo. Entonces eran unas pantallas con ranuras para tarjetas SD, que almacenaban las imágenes que queríamos mostrar en ellas, y que fueron evolucionando hasta convertirse también en altavoces inteligentes en algunos casos. Ahora estos marcos se están sofisticando, tomando la apariencia de los más tradicionales, y añadiendo tecnologías de pantalla más eficientes y que sobre todo nos muestran las obras de una manera más realista. Eso es lo que ofrece este nuevo marco, que sobre todo destaca por la integración de ChatGPT.

Crea imágenes con tu propia voz en segundos con Fraimic Smart E-ink Canvas

Los creadores de este marco de fotos han tenido una buena idea, trasladar a los marcos tradicionales la inmediatez de pedirle a la IA que genere arte con nuestros prompts. En este caso, han elegido la opción de hablarle al marco como la idónea para que este cambie su arte cuando nos apetezca, y lo mejor de todo, con los requisitos que nosotros le pidamos con estos comandos de voz. Al contar con IA generativa integrada, la de ChatGPT; todo esto se vuelve mucho más sencillo.

Gracias a la tinta electrónica nos ofrece una apariencia más realista, ya que esta tecnología se visualiza de manera mucho más realista, además desde cualquier punto de vista. Además, no se ven píxeles y al no tener retroiluminación, la sensación es la de estar ante una lámina tradicional, que no se ve alterada por esa luz trasera. Adicionalmente, esta pantalla se puede adaptar a cualquier marco existente, por lo que vamos a poder integrarlo a la perfección en el diseño interior de nuestro hogar. La pantalla del modelo estándar es de 35,6 cm x 45,7 cm. Mientras que el grande tiene un panel de 61 cm x 91.4 cm.

A la hora de generar un nuevo arte, solo tenemos que pulsar el marco con el dedo, y describir lo que queremos que aparezca en él. Como, por ejemplo, un paisaje impresionista, una obra cubista de un retrato, o lo que se nos pase por la cabeza. Lo mejor es que el marco recoge el guante, y genera el arte en cuestión de segundos, además, adaptándose al tamaño del marco, que es uno de los puntos esenciales para que todo encaje a la perfección.

La IA de ChatGPT integrada en este Fraimic Smart E-ink Canvas es capaz de generar de Texto-a-Imagen (txt2img) y de Imagen-a-Imagen (img2img). Uno de los puntos positivos de este marco es su enorme autonomía de uso. Ya que no necesita estar conectado continuamente a la corriente. Sino que con una sola carga puede permanecer encendido varios años, porque solo consume energía al cambiar de arte. Además, no necesita conexión a Internet para cambiar el arte, si lo hacemos desde el smartphone.

Un marco de fotos que se pone a la venta en Kickstarter, donde a su proyecto le quedan todavía un par de semanas, habiendo cumplido ya su objetivo de financiación con mucha holgura. Y es lógico, ya que su precio es bastante accesible para todo lo que nos ofrece, el modelo estándar tiene un precio de 256 euros al cambio, mientras que el modelo grande parte de los 622 euros al cambio. Ambos se entregarán a partir de mayor de 2026.