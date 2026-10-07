Esta pulsera de Huawei es una de las grandes gangas de las ofertas Prime de Amazon

Si estás buscando una pulsera de actividad inteligente, en esta Fiesta de ofertas de Amazon Prime tienes desde luego el modelo perfecto. Y es que por menos dinero no vas a obtener tanto. Se trata de una de las pulseras de Huawei más recientes, y tiene las tres B, es buena, bonita y barata. Y es que por menos de 30 euros nadie puede decir que no puede acceder a una tecnología que es capaz de hacer seguimiento de nuestra actividad física, de nuestro sueño o de estrés.

Huawei Band 10 a precio de derribo

Y es que podemos hacernos con la Huawei Band 10 por tan solo 27 euros, un modelo que normalmente costaría el doble, incluso el triple, porque en otros colores lo tenemos hasta por 79 euros. Este precio de 27 euros es para el modelo de color rosa, mientras que el de color negro es un poquito más caro, 29,9 euros, pero sigue siendo extremadamente barato para todo lo que ofrece.

La nueva Huawei Band 10 | Huawei

¿Qué nos ofrece esta pulsera de Huawei?

Pues se trata de una pulsera de actividad con pantalla de tecnología AMOLED, lo que ya es un gran punto a su favor. Esta tiene una diagonal de 1,47 pulgadas, y una densidad de 282 píxeles por pulgada. Es una pulsera que nos ofrece multitud de funciones relacionadas con la salud o nuestra actividad física, gracias a los sensores integrados, que hacen mucho más cómodo su uso.

Porque puede monitorizar nuestra frecuencia cardiaca las 24 horas del día, además de analizar nuestros niveles de saturación de oxígeno en sangre, analizar la calidad de nuestro sueño con la tecnología TruSleep 3.0. Por tanto, podemos hacernos una buena idea de cómo estamos encarando los días gracias al ejercicio y la forma en que dormimos, todo ello por supuesto, visible desde la pantalla de nuestro smartphone.

A la hora de hacer deporte, esta pulsera es capaz de hacer seguimiento de más de 100 modos deportivos, algo para lo que incluso cuenta con ayuda de la IA, lo que permite incluso reconocer algunos deportes que practicamos de forma automática. Es una pulsera resistente al agua, se puede sumergir hasta 50 metros sin problemas y, además, cuenta con un modo de seguimiento de actividades como la natación.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes, ya que puede ofrecernos hasta 14 días de uso con una sola carga, si el uso es el cotidiano, puede estar encendida hasta 8 días, y con un uso más intenso, con la pantalla siempre encendida, puede permanecer encendida hasta 3 días. La carga de la pulsera se completa en unos 45 o 50 minutos.

Es bastante ligera, con un peso de solo 15 gramos, mientras que es compatible tanto con móviles con Android 9 o posterior, así como con iPhone con iOS 13 o posterior.