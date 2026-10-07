Lavadoras inteligentes "Mickey Mouse", el invento que fulmina tres coladas a la vez sin mezclar colores

Cómo no podía ser de otra manera, la innovación llega también hasta el sector de los electrodomésticos. En el que es fácil encontrar dispositivos inteligentes como las lavadoras de triple tambor. Un diseño conocido en la industria como diseño frontal Mickey Mouse, no solo en lo que respecta al diseño, también al cuidado de la ropa. A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de este tipo de lavadora.

Una solución mecánica a los cuellos de botella del hogar

Un novedoso sistema de lavado que se caracteriza por integrar un tambor principal de gran capacidad, en torno a unos 10,5 Kg de ropa, que ocupa la parte inferior, sobre este dos mini tambores independientes cuya capacidad oscila entre 1 kg y 2,5 kg ubicados en la parte superior.

Haciendo la colada | Candy

Un desarrollo creado por la multinacional Asiática Haier, la cual ha sido la pionera en esta tecnología y la que la ha presentado a nivel mundial. En lo que respecta al mercado europeo y español el encargado de lanzar en exclusiva sus sistema de tres tambores será Candy, que lo hará bajo su línea Multiwash.

Más allá de su divertida estética la cual nos recuerda el mítico ratón, de ahí su nombre, se ha creado para dar solución a los problemas cotidianos con la colada. Este nos ofrece una serie de ventajas que transformarán por completo las rutinas de lavado.

Un aparato de gran versatilidad ya que permite el lavado simultáneo, aunque cada uno de los tambores puede hacerlo de forma independiente, ya que cuentan con tomas de agua, motores y desagües independientes. Por lo que podemos programar ciclos diferentes en cada uno de ellos, ajustando el tipo de lavado, la cantidad de detergente, así cómo el tiempo y la temperatura. Lo cual supone un gran ahorro, al reducir el tiempo que dedicamos a la colada.

Un sistema muy útil cuando queremos evitar la contaminación cruzada, con lo que se consigue un mayor aislamiento higiénico. Ya que permite realizar al mismo tiempo el lavado de ropa deportiva o trapos de limpieza, la desinfección de ropa de bebe mediante luz UV y en el tambor principal realizamos la colada semanal o lavamos roma de cama.

Otro de los aspectos a destacar es el cuidado de los tejidos, sobre todo para prendas delicadas que es necesario lavar a parte. En la que la fricción con otras prendas puede causar daños, ya sean enganchones provocados por las cremalleras de algunas prendas o por la fricción excesiva de materiales más pesados como los vaqueros.

Un sistema de lavado que ha supuesto un verdadero reto de ingeniería, en el que se han usado motores sin correas para evitar las vibraciones y garantizar una mayor vida útil de estos. Incorporando además algoritmos avanzados de inteligencia artificial, con los cuales cuentan con la capacidad de realizar el cálculo en tiempo real del tiempo y el reparto de peso. con lo que se compensan y absorben el movimiento, cuando se produce el centrifugado de los tres tambores de forma simultánea.

Un avance que viene para revolucionar la forma en la que lavamos, mejorando la eficacia de la misma ahorrando tiempo.