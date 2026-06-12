IMPRIME EN NUMEROSOS FORMATOS
Esta impresora de calor 3D es el gadget definitivo para dar rienda suelta a tu imaginación
Con ella podemos imprimir y crear objetos impensables hasta ahora en el entorno doméstico.
Publicidad
Casi todos tenemos una impresora en casa, ya sea de tinta o láser, recurrimos a ellas como dispositivos realmente útiles, porque siempre nos pueden sacar de un apuro. Pero hoy en día podemos hacer prácticamente lo que se nos antoje gracias a las diferentes categorías de impresoras existentes. Y ya no solo hablamos de las 3D, sino de otros modelos como el que conocemos ahora, y que puede ayudarnos a crear proyectos impensables hasta ahora a nivel doméstico. Hablamos de la nueva xTool WonderPress que ha llegado a Kickstarter.
Ficha técnica de la nueva impresora de calor 3D xTool WonderPress
Esta es una impresora que nos permite hacer casi todo lo que se nos pase por la cabeza cuando hablamos de desatar nuestro instinto creativo y plasmarlo en objetos físicos. Y es que está equipada con 4 sensores de alta precisión, lo que le brinda una ventaja significativa, porque sus competidores no cuentan con nada parecido. Es una impresora que permite hacer más, precisamente por sus generosas dimensiones.
Ya que la altura máxima de calentamiento es única. Es la característica física que más destaca, ya que la máquina ofrece el doble de altura en comparación con el estándar de la industria. Permite trabajar con objetos que tienen un grosor de hasta 75 mm, que es mucho más de lo que vemos en otros modelos de la competencia. La máquina opera en un rango de temperatura de 80 a 210 °C. El tamaño de la plancha o platina es 380 x 380 mm, un tamaño estándar y amplio para transferencias térmicas.
¿Qué podemos hacer con ella?
Lo mejor de esta impresora es su versatilidad, ya que nos ofrece la capacidad de hacer numerosos proyectos en materiales diferentes. Empezando por el prensado térmico sobre objetos extraordinariamente gruesos. Podemos aplicar transferencias de calor sobre materiales mucho más gruesos que los que admiten las planchas estándar. Es ideal para maderas gruesas, lienzos, o prendas muy voluminosas.
También permite hacer formas tridimensionales si nos hacemos con el paquete 3D Form Module. Con él, la máquina deja de ser solo una plancha plana y te permite trabajar con objetos que tienen volumen o superficies irregulares. Si usamos el módulo “Craft Oven” se transforma en un pequeño horno para manualidades. Y lo mejor de todo, es que es muy intuitiva de utilizar, ya que no necesitas adivinar la temperatura o la presión según lo que vayas a hacer.
Puedes utilizar sus más de 20 ajustes preestablecidos integrados o buscar en su "biblioteca masiva" a través de su aplicación para programar la máquina automáticamente, es un sistema modular diseñado para adaptarse a proyectos planos gruesos, formas 3D y técnicas de horneado en el mundo de las manualidades. Ya podemos comprarla en Kickstarter, desde 240 euros al cambio, para el módulo básico de prensa de calor.
Publicidad