PRIMER VENTILADOR DE MANO DE LA MARCA
Dyson lanza un potente ventilador de mano para refrescarte este verano
Dyson lleva su potente tecnología de ventilación a un modelo mucho más compacto y de mano.
Poco a poco las altas temperaturas se van abriendo paso, y como es lógico, con algunas lluvias entre medias. Pero las heladas han quedado atrás, y a mediodía en ya muy habitual pasar calor si nos da el sol, incluso indirectamente. Los ventiladores de mano se han popularizado mucho en los últimos años, y ahora Dyson ha lanzado su primer modelo con un diseño Top y unas prestaciones a la altura de sus reputados ventiladores de pie. El nuevo HushJet Mini Cool promete un gran chorro de aire para aliviar el calor.
Precio y disponibilidad
El primer ventilador de mano de Dyson se estrena en nuestro país con un precio redondo de 99 euros. Además está disponible en varios colores, a cada cual de ellos más desenfadado. Tenemos desde un Beige con tonos oro rosa, a azul marino combinado con otro más eléctrico, y por último uno de color rojo combinado con gris. Sin duda unos ventiladores de mano que prometen no pasar desapercibidos.
Ficha técnica de los nuevos Dyson HushJet Mini Cool
Estos ventiladores de mano no solo tienen un diseño completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Sino que, lo más importante, el flujo de aire que pueden proporcionarnos nada tiene que ver con lo que acostumbramos a experimentar en este tipo de dispositivos. Es capaz de proporcionar un flujo de aire de hasta 25 metros por segundo, algo que puede conseguir gracias a un motor sin escobillas que puede girar hasta a 65000 revoluciones por minuto.
Cuenta con cinco velocidades para adaptar el chorro de aire a las necesidades de cada momento. Cuenta con un modo Boost que le brinda una velocidad extra, que desata todo el poder de ese motor para refrescarnos en el menor tiempo posible. Se ha diseñado no solo para usarlo en la mano, sino también sobre una mesa o cualquier superficie, incluso podemos colgarlo, para que refresque algo más que nuestro rostro, y pueda apaciguar el calor de una estancia.
Un ventilador que además es sigiloso, ya que ha sido diseñado para emitir el mínimo ruido, y ser muy silencioso. Todo ello gracias a la boquilla especial HushJet diseñada para eliminar zumbidos, y reducir al mínimo el sonido de los motores de este ventilador. Los niveles de ruido que emite son de 72,5 dBA en el modo Boost, 68 dBA en la velocidad 5 y 52 dBA en velocidad 1, para hacernos una idea de hasta qué punto es silencioso este ventilador para el flujo de aire que desata.
Además cuenta con una batería recargable, con la que podemos mantener encendido el ventilador durante 6 horas, suficiente para salir a cualquier excursión, o darse una vuelta por la ciudad en pleno mes de julio o agosto. La carga se hace mediante un conector USB tipo C, que recarga la batería de 5000mAh de capacidad. La carga se completa en 3 horas. Tiene un peso de 212 gramos, similar al de un smartphone de alta gama, por lo que no es excesivamente pesado.
