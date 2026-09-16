Las aspiradoras Dreame T Series llegan a España

Dreame sigue ampliando su presencia en el mercado, ampliando sus gamas de producto. En este caso, el de aspiradoras, ya que no solo hablamos de los modernos robots, sino también de las aspiradoras de mano que nos permiten atacar directamente la suciedad allá donde es necesario. Eso es lo que nos ofrece la Serie T de Dreame, que acaba de llegar a España con varios modelos que se adaptan a distintas necesidades.

Precio y disponibilidad

Dreame lanza cinco modelos de las series T en España, y los precios son estos: la Dreame T12 Pro tiene un precio de 319 euros. El modelo Dreame T14 Pro tiene un precio de 399 euros. El modelo Dreame T15 Pro Heat tiene un precio de 499 euros. El Dreame T16 Pro Heat tiene un precio de 629 euros y el modelo más avanzado es el Dreame T16 Pro Steam, que tiene un precio de 649 euros. Todos llegan con un descuento promocional de 50 euros.

Dreame T Series | Dreame

Una aspiradora para cada suelo

La Dreame T16 Pro Heat ha sido diseñada para limpiar en cocinas, con una potencia de succión de 30.000 Pa con agua caliente a 90 °C. Además, tiene un brazo robótico inteligente WhaleSweep para esquinas y bordes, detección multiespectral de suciedad en tiempo real, ruedas motorizadas GlideWheel, dispensación inteligente de detergente y con una carga completa, ofrece hasta 70 minutos de autonomía con batería intercambiable.

El Dreame T16 Pro Steam lleva la higiene al máximo, y ha sido diseñado para limpiar en zonas de alto tránsito que requieren desinfección profunda. La tecnología SaunaClean ofrece temperaturas con vapor a 200 °C y 30.000 Pa de succión. El sistema Dual-Heat para mantenimiento automatizado, tiene cobertura de hasta 200 m², 70 minutos de autonomía, batería extraíble y sistema GlideWheel.

La Dreame T15 Pro Heat ofrece rendimiento premium, con potencia de succión de 30.000 Pa, agua caliente a 90 °C, limpieza triple en bordes para llegar a paredes y rodapiés, cobertura de 200 m², 60 minutos de autonomía y batería intercambiable. La Dreame T14 Pro es un modelo más compacto, que ofrece una potencia de succión de 25.000 Pa, detección inteligente que ajusta la potencia según el tipo de superficie, con 60 minutos de autonomía y cobertura de 200 m².

Y, por último, el modelo Dreame T12 Pro es el más accesible, con una potencia de succión de 25.000 Pa, sistema TangleCut 2.0, 60 minutos de autonomía y 200 m² de cobertura.

Un diseño versátil

Eso es lo que ofrecen las T Series, ya que su arquitectura facilita una limpieza en lugares que normalmente serían de difícil acceso para otros dispositivos de limpieza. Para ello tienen un perfil muy delgado, de tan solo 9,85 cm, lo que le permite aspirar debajo de la mayoría de muebles, y además con el diseño abatible de 180 grados podemos entrar hasta el fondo de los muebles más bajos. Y hay algo que nos ha sorprendido, algunos modelos pueden ser controlados desde el móvil para limpiar debajo de muebles como la cama.