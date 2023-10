DJI presenta una cámara de bolsillo estabilizada con unas prestaciones sorprendentes

DJI acaba de presentar su nueva cámara de bolsillo estabilizado. Hablamos de la DJI Osmo Pocket 3, un equipo con un potente sensor CMOS de 1 pulgada y una pantalla de 2 pulgadas giratoria para un control perciso.

Con resolución 4K a 120 FPS, está claro que esta cámara estabilizada de DKI va a ser la mejor herramienta para grabar vídeos increíbles o hacer las mejores llamadas con la garantía de una gran estabilización.

Para ello, la DJI Osmo Pocket 3 cuenta con estabilización mecánica en tres ejes y una serie de funciones inteligentes que la convierten en la compañera perfecta para todo tipo de situaciones.

Así es la DJI Osmo Pocket 3

Con un diseño muy compacto, su sensor principal CMOS de 1 pulgada ofrece un gran rendimiento. Además, permite grabar en 4K a 120 FPS para disfrutar de la mejor experiencia.

Por otro lado, esta cámara estabilizada presume de un sistema de optimización de la imagen de lo más útil. Por ejemplo, las tomas nocturnas de Osmo Pocket 3 hacen que las escenas con poca luz cobren vida con claridad y colores naturales. Para ello, este nuevo equipo es capaz de ajustar a exposición para distintos tonos de piel, para ofrecer una complexión clara y reluciente en todos los fotogramas.

DJI Osmo Pocket 3 | DJI

Y si quieres hacer vídeos a nivel profesional, que sepas que la DJI Osmo Pocket 3 ofrece los modos de color D-Log M de 10 bits y HLG. A través de D-Log M de 10 bits, contarás con hasta mil millones de colores para ofrecer una colorimetría a la altura de los más exigentes.

Además, la grabación en HLG de 10 bits con HDR ofrece un mayor rango dinámico para que disfrutes de la mejor experiencia visual en equipos con soporte HDR. DJI ha dotado a su Osmo Pocket 3 de todo tipo de funciones inteligentes. Su pantalla táctil OLED giratoria a todo color de 2 pulgadas te permitirá utilizarla como te convenga.

Tampoco falta enfoque rápido con todos los píxeles para garantizar una gran nitidez al enfocar, incluso con objetivos que se mueven rápidamente. Y si sueles cubrir eventos, el modo Exhibición de producto para realizar transmisiones en directo es perfecto para ti.

Siguiendo con todo lo que ofrece esta cámara de bolsillo estabilizada, presume de ActiveTrack 6.0. Un sistema que es capaz de ofrecer varios modos de seguimiento, incluidos Detección facial automática y Encuadre dinámico, para grabar vídeos de calidad cinematográfica.

Y, como no podía ser de otra manera, ofrece soporte para DJI Mic 2 y otros accesorios de la marca. ¿Vas a utilizar esta cámara de forma habitual? Pues que no te preocupes por la autonomía.

Osmo Pocket 3 se puede cargar al 80 % en solo 16 minutos. Totalmente cargada, puede grabar hasta 116 minutos de vídeo en 4K a 60 FPS o hasta 166 minutos de vídeo en 1080p a 24 FPS.

Te dejamos un resumen de sus principales funciones

SpinShot: Logra fluidos movimientos de cámara de 180° con una sola mano.

Motionlapse: Desde salidas del sol hasta el tráfico urbano, captura el paso del tiempo de forma hermosa y surrealista.

Digital Zoom: El zoom digital hasta 4× te permite acercarte más en cada toma.

Panorama: Dale a esos paisajes y escenas espectaculares todos los detalles que se merecen.

DJI Osmo Pocket 3 | DJI

Por último, a través de la app LightCut vas a poder editar todo con apoyo de la IA para conseguir tus mejores capturas. Además, cuenta con todo tipo de accesorios adicionales para conseguir las mejores capturas, incluyendo filtro de niebla, objetivo gran angular, minitrípode Osmo y mucho más.

La Osmo Pocket 3 se puede pedir a partir de hoy en la web oficial y distribuidores autorizados con las siguientes configuraciones:

La Osmo Pocket 3 se vende por 539 euros, e incluye la Osmo Pocket 3, un cable tipo C a tipo C, una funda de protección Osmo Pocket 3, una correa para la muñeca DJI y una empuñadura con rosca 1/4" Osmo Pocket 3. El Pack para Creadores Osmo Pocket 3 se vende por 679 euros, e incluye la Osmo Pocket 3, un cable tipo C a tipo C, una funda de protección Osmo Pocket 3, una correa para la muñeca DJI, una empuñadura con rosca 1/4" Osmo Pocket 3, un transmisor DJI Mic 2 (Shadow Black), un antiviento DJI Mic 2, un broche magnético DJI Mic 2, una empuñadura con batería Osmo Pocket 3, un minitrípode Osmo y una bolsa de transporte Osmo Pocket 3.