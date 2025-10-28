Oppo estaría trabajando en un potente competidor para el iPad Mini

El mercado de tabletas sigue gozando de muy buena salud, y ahora hemos conocido que uno de los principales fabricantes estaría trabajando en un nuevo modelo compacto, que sería todo un competidor para la estrella de la gama compacta, el iPad Mini. Hablamos de la nueva apuesta de Oppo por esta gama de tabletas muy potentes pero con pantallas bastante ajustadas de tamaño. Pues bien, ahora hemos conocido que un modelo de estas características está en camino, y que tendrá el mejor procesador posible.

Características muy premium

Eso es lo que podríamos esperar de la nueva tableta compacta de Oppo, que sería realmente potente y no tendría nada que envidiar a los smartphones más avanzados que están llegando ahora al mercado, y por supuesto también a cualquier otra tableta. Y es que las informaciones que están llegando desde China apuntan a que esta nueva tableta de Oppo contaría nada más y nada menos con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OPPO Pad SE | OPPO

Esto la ubicaría directamente entre las tabletas premium, y podría ser comparable al rendimiento de un iPad Pro, pero si queremos ser más precisos en su segmentación, el tamaño de su pantalla tendría mucho que decir. Ya que por lo que sabemos, la pantalla demás de ser también de características premium, contaría con una diagonal de 8,8 pulgadas. Eso la coloca en el segmento de las tabletas compactas.

Y es que sería algo más grande que la tableta de Apple, porque el iPad Mini actualmente cuenta con una diagonal de 8,3 pulgadas. Por tanto, sería un contendiente directo para esta gama compacta donde la tableta de Apple es la reina. Si las informaciones apuntan a una pantalla premium por parte de Oppo, podríamos esperar unas características concretas. Como un panel AMOLED, con una resolución 3K, tasa de refresco de 120 Hz o 144 Hz y un brillo elevado.

Los iPad Mini todavía no han dado el salto a los chip M de Apple, por lo que cuentan con los chips de alta gama que ofrecen los iPhone. Ahí es donde evidentemente la nueva tableta de Oppo puede superar a esta de Apple sin problemas. La información proviene del filtrador Digital Chat Station, que es el más destacado de cuantos tienen base en China, y pocas veces suele errar en sus predicciones sobre nuevos dispositivos.

Por tanto, es de esperar que Oppo entre con fuerza en este mercado compacto, donde ya cuenta con otros modelos, pero no de tanta potencia. Sobre cuándo podría ser una realidad esta tableta. Se especula con que podría lanzarse la próxima primavera, o algo antes, en el nuevo año chino en 2026, junto a otro gran lanzamiento de la marca. Y es que se espera que para entonces lance también el Oppo Find X9s, una versión más accesible de sus topes de gama y algo más compacta. Por lo que tendría sentido aunar la presentación o lanzamiento de dispositivos de Oppo con mucha potencia y tamaño contenido.