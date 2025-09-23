DJI lanza Osmo Nano, una cámara más diminuta y con grabación 4K

El fabricante más importante de drones en todo el planeta cuenta desde hace años con un prolífico negocio de cámaras de fotos destinadas a inmortalizar nuestras aventuras más extremas. Son ya muchos modelos con los que cuenta DJI en el mercado, en este caso con un formato totalmente nuevo, y que nos parece realmente acertado. Y es que esta nueva DJI Nano nos permite grabar nuestros vídeos favoritos en aún más lugares. Ya que su tamaño diminuto y sus grandes opciones de expansión hacen de ella la cámara más versátil de DJI en este momento.

Ficha técnica de la DJI Nano

DJI destaca de ella que es una cámara manos libres, y es verdad, porque tenemos muchas opciones de montaje de la cámara, para que no tengamos que sostenerla, y, por tanto, tener total libertad a la hora de crear nuestros contenidos. Lo primero, es que se trata de una cámara magnética, por tanto, podemos adherir fácilmente a cualquier superficie metálica, como por ejemplo el capó de un coche, si estás grabando una reparación, y otras superficies que se convierten en soportes para la cámara improvisados.

También contamos con accesorios que nos permiten llevarla adosada el pecho, gracias al colgante imantado que podemos colocar bajo la ropa para que la cámara se adhiera a ella por completo y sin temor a que pueda caerse incluso si estamos grabando nuestras actividades más extremas y con mayor movimiento. Y todo ello sin renunciar a la máxima calidad que nos brinda esta pequeña cámara.

Y es que cuenta con un sensor de grandes dimensiones, concretamente de 1/1.3 pulgadas, que se combina con un procesador de imagen de alto rendimiento. La cámara es realmente pequeña, de hecho solo pesa 52 gramos, y sus dimensiones son de 57 mm × 29 mm × 28 mm. La cámara puede sumergirse en el agua sin daño alguno, por lo que nos permite grabar nuestras jornadas de actividades acuáticas con el máximo detalle, y es que a nivel técnico nos ofrece unas prestaciones sorprendentes para el pequeño tamaño que tiene la cámara.

Gracias a ese sensor de gran tamaño nos ofrece grabación de vídeo 4K a 60fps, así como cámara lenta de 120 fps. A pesar de ser una cámara ultra compacta, nos ofrece un campo de visión muy amplio, de 143 grados. Además, a la hora de crear contenidos, nos ofrece compatibilidad con color de 10 bits y D-Log M. Con el vídeo de 10 bits tenemos más de mil millones de colores a nuestro alcance, lo que nos brinda imágenes coloridas y vibrantes.

También en grabaciones nocturnas, gracias al modo SuperNight, que permite mejorar el rendimiento en grabaciones nocturnas, gracias a los algoritmos de reducción de ruido de imagen, que permiten mostrar los vídeos con mucha luminosidad sin grano visible. Pero hay más, porque esta cámara se puede combinar con la base de visión multifuncional. Esta cuenta con una pantalla, que permite convertirla en un visor de cámara en tiempo real.

Además, la pantalla multifuncional cuenta con una gran batería integrada, que a su vez recarga a la pequeña DJI Mimo. Por lo que no nos quedaremos sin energía, también si no estamos utilizando la pantalla. Esta batería puede recargar la Mimo al 80% en tan solo 20 minutos. Con ella, podemos grabar hasta 200 minutos de vídeo Full HD, así como 60 minutos si los vídeos se graban con resolución 4K a 30 fps.

Precio y disponibilidad

La nueva DJI Nano se estrena en España con dos configuraciones. La de 64GB de almacenamiento con un precio de 279 euros y la de 128GB que podemos comprar por 309 euros. En ambos casos, llega con la pantalla multifuncional incluida.