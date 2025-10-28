Kim Kardashian revela que padece un aneurisma cerebral: qué es, causas y síntomas

Kim Kardashian sorprendió recientemente al revelar, en la temporada 7 de su serie The Kardashians, que los médicos le habían detectado un "pequeño aneurisma" en el cerebro durante una resonancia magnética. En el avance del programa, Kim comenta que los especialistas le atribuyeron esta condición al estrés. Aunque no se conocen detalles sobre su evolución ni sobre si requiere tratamiento, su confesión ha reabierto el interés por entender en qué consiste realmente un aneurisma cerebral.

Según los expertos, un aneurisma cerebral es una dilatación o abombamiento en la pared de una arteria del cerebro. Puede imaginarse como un pequeño globo que se forma debido a un punto débil en el vaso sanguíneo. La presión constante de la sangre puede hacer que esa zona se expanda con el tiempo, y en algunos casos, si el aneurisma se rompe, provoca una hemorragia cerebral potencialmente mortal.

La causa exacta por la que se forman los aneurismas no siempre se conoce, pero se sabe que intervienen varios factores. La hipertensión arterial, el tabaquismo, los antecedentes familiares y ciertas enfermedades genéticas pueden debilitar las paredes de los vasos sanguíneos y favorecer su aparición. En otros casos, el envejecimiento o el consumo excesivo de alcohol también pueden desempeñar un papel.

Gran parte de los aneurismas se descubren de manera incidental, como en el caso de Kardashian, durante pruebas médicas por otros motivos. Cuando no se han roto, suelen pasar inadvertidos. Sin embargo, si crecen y presionan los nervios o estructuras cercanas, pueden causar visión doble, dolor alrededor del ojo o incluso caída del párpado. El verdadero peligro llega cuando el aneurisma se rompe: en ese caso, el síntoma más característico es un dolor de cabeza. Puede ir acompañado de náuseas, rigidez de cuello o pérdida de conciencia, y requiere atención médica urgente.

La gravedad radica en que la ruptura de un aneurisma causa una hemorragia dentro del cráneo, conocida como hemorragia subaracnoidea, que puede derivar en daño cerebral, ictus hemorrágico o incluso la muerte.

Más allá del tratamiento médico, existen medidas preventivas que reducen el riesgo de desarrollar o agravar un aneurisma. Controlar la presión arterial, dejar de fumar, moderar el consumo de alcohol y mantener una vida saludable son pasos fundamentales. Aunque el estrés, como mencionó Kim Kardashian, no es una causa directa, puede contribuir a elevar la presión arterial y, por tanto, al riesgo vascular.