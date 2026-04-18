Conduce seguro tu moto con estos navegadores GPS

Para los amantes de la conducción y las motos, atrás quedaron los días para revisar un mapa o memorizar las rutas. Gracias a la tecnología a nuestra disposición tenemos herramientas precisas, robustas y diseñadas para los amantes de las motos. De modo que no tendremos que poner en peligro nuestro móvil como GPS para llegar a donde queramos.

Navegadores para motos

No es lo mismo usar móvil como GPS en el coche que un vehículo de dos ruedas, exponerlo a las vibraciones, al sol directo o la lluvia puede tener consecuencias fatales, por no mencionar las temidas caídas. Además de mantener a buen recaudo nuestro teléfono, los navegadores para motos nos ofrecen otro tipo de ventajas como la legibilidad bajo luz directa, la sensibilidad táctil incluso con guantes y una gran resistencia. Estos son algunos de los dispositivos que puedes encontrar en el mercado.

Beeline Moto II Metal | Beeline

Para aquellos que buscan elegancia y minimalismo, una de las mejores opciones es el Beeline Moto (Edición Metal). Se trata de un dispositivo supercompacto como una interfaz limpia que nos ofrece una flecha de direcciones que indica donde ir y la distancia hacia el siguiente giro. A través del teléfono móvil podemos configurarla de forma muy sencilla. Cuenta con batería con una autonomía de hasta 30 horas de uso continuado. Su elegante diseño, con acabado metálico nos ofrece una estética que encaja con motos de estética custom, naked o clásicas. Su precio es de 199,99 euros.

Navegador Carpuride W603 | Carpuride

Para los usuarios que disfrutan con la tecnología, el Navegador W603 (CarPlay / Android Auto) nos ofrece la opción de mantener las apps de nuestro móvil. Cuenta con una pantalla táctil impermeable, en el que podemos proyectar de forma inalámbrica Apple CarPlay o Android Auto, funciona de forma similar a un monitor. De manera que podemos usar además de las aplicaciones de GPS como Google Maps o Waze, al mismo tiempo que otras apps como Spotify. Su precio es de 189, 99 euros

GPS para motocicletas TomTom Rider 500 | TomTom

Por último, para el motorista incansable todo un Clásico el TomTom Rider 500, cada destacar entre sus competidores por la opción de planificar las rutas, eligiendo el nivel de curvas o los desniveles que queremos evitar. Su pantalla adaptativa permite el uso con guantes, además que podemos usarlos a través de comandos de voz pues es compatible con Google Assistant y Siri. Además, cuenta con conectividad wifi que permite la actualización de los mapas sin necesidad de conectarlo al ordenador. Al mismo tiempo que nos ofrece una conectividad fluida, incluso podremos escuchar las instrucciones a través de intercomunicador. Su precio es de261,33 euros.

Una solución, cómoda y sencilla que nos ofrece las mismas ventajas que el uso de nuestro móvil y que además se adapta a la perfección a la versatilidad y las necesidades de aquellos que les gusta saber que ruta seguir en cada momento.