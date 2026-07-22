Samsung presenta su Galaxy Fold8 más ancho y nuevas gafas inteligentes

La firma coreana ha celebrado un nuevo evento Unpacked, donde ha presentado algunos de sus dispositivos más importantes del año, relanzando su gama de plegables con más modelos que nunca. Porque este año el gran atractivo es la tercera variante que llega a esta gama, y también unas nuevas gafas inteligentes, que llegan con el objetivo de convertirse en una alternativa sólida a las populares Ray-Ban de Meta.

Nuevos Samsung Galaxy Z Fold8

Este año los Fold llegan en dos variantes, el modelo estándar ahora ofrece un diseño más ancho, similar a ese que esperamos de Apple, y que es más similar a las proporciones de una tableta. Es el plegable más liviano de la historia de Samsung, con un peso de solo 201g. Y es muy potente, ya que cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su batería cuenta con una capacidad de 4800 mAh. Lo más importante, sus pantallas, son algo más pequeñas, de 7,6 pulgadas en la plegable.

El Samsung Galaxy Z Fold8 y su pantalla más ancha | Samsung

La externa es más pequeña de lo habitual, y en este caso tiene una relación de aspecto de 10:16. Cuenta con unas dimensiones desplegado de 161.4 mm de ancho por 123.9 mm de alto, lo que le convierte en el modelo plegable más ancho de la gama, perfecto para leer libros en horizontal o artículos de gran longitud. Por tanto, este modelo destaca por una relación de espacio diferente y más adaptada a lo que podríamos esperar de una tableta.

Sus precios son los siguientes:

1 TB y 16 GB de memoria 2.599 euros

512 GB y 12 GB de memoria 2.199 euros

256 GB y 12 GB de memoria 1.999 euros

Por otro lado, del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, una nueva variante que básicamente es el que hasta ahora era el modelo estándar, pero que ahora se vende como el mejor equipado de ambos. Y es verdad, porque además del potente procesador de su compañero de gama, nos ofrece una pantalla más grande, de 8 pulgadas, con tecnología Flex Titanium y una arruga que es casi imperceptible, algo que se agradece y mucho porque resuelve una de las grandes carencias de los móviles plegables. Su brillo máximo es de 3000 nits.

El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra tiene un aspecto más clásico | Samsung

El rendimiento presume también del mismo procesador, un Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más rápido entre los móviles Android. Además, su cámara de fotos es de las más avanzadas entre los plegables, con un sensor de 200 megapíxeles principal. También presume de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y de grabación de vídeo en 8K. La batería en este caso es de 5000 mAh y ofrece carga de 45 W.

Sus precios son los siguientes:

1 TB y 16 GB de memoria 2.799 euros.

512 GB y 12 GB de memoria 2.399 euros.

256 GB y 12 GB de memoria 2.199 euros.

Samsung Galaxy Z Flip8

La versión de concha de los plegables de Samsung llega con una pantalla externa con tecnología FlexWindow y un tamaño aún más grande de 4,1 pulgadas, que llega hasta todos los bordes. Además, ahora cuenta con un potente procesador Exynos 2600 desarrollado por la propia Samsung.

El Samsung Galaxy Z Flip8 | Samsung

Estrena su nueva alternativa a las Ray-Ban de Meta

Desarrolladas en colaboración con las prestigiosas marcas de diseño óptico Gentle Monster y Warby Parker, estas gafas inteligentes integran el ecosistema Galaxy directamente en formato wearable. Funciona con el nuevo sistema operativo Android XR integrando el asistente Gemini de Google. El rendimiento depende de un procesador Snapdragon AR1 Gen1 y además cuenta con una cámara integrada para captar contexto visual, esencial para los procesos de IA.

Las nuevas gafas inteligentes con Android XR | Samsung

La autonomía de estas gafas es de hasta 9 horas con una carga completa, y ofrece varias funciones interesantes. Como hacer resúmenes de mensajes largos, lectura en voz alta y traducción en directo. Así como captura visual de lo que el usuario ve y organiza la información en Notas de manera automática. También ofrece navegación basada en la ubicación y continuidad contextual en las tareas, así como transmisión de vídeo en directo desde la propia cámara de las gafas.