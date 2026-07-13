La guía definitiva para disfrutar del eclipse solar total del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto tendrá lugar el gran eclipse solar total que cruzará parte de España, un fenómeno que no se veía en la península desde hace más de un siglo. La Luna cubrirá por completo el Sol en la franja de totalidad, mientras que en el resto del país el eclipse será parcial, es decir, quedará siempre un pequeño borde solar visible.

Para saber exactamente cómo se verá desde cada localidad, el Gobierno ha puesto en marcha la herramienta Trio de eclipses, donde basta con introducir el municipio para conocer el porcentaje de totalidad. Este dato es clave porque solo es seguro quitarse las gafas si el eclipse alcanza el 100% de totalidad; un 99,9% no es suficiente. Además, las únicas válidas son las gafas homologadas con certificación para observación solar directa.

Los expertos recomiendan buscar un lugar con el horizonte oeste despejado, ya que el eclipse ocurrirá cerca del atardecer y el Sol estará muy bajo. Y para quienes se queden con ganas de más, esa misma noche coincidirá con el pico de actividad de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, una de las lluvias de estrellas más espectaculares del año.