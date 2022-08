Cómo evitar que Spotify se inicie al encender tu ordenador

Spotify tiene el honor de ser la plataforma para escuchar música en streaming más popular del sector. Es cierto que tiene algunos rivales duros de roer, como Tidal, Apple Music o Amazon Music, pero nadie puede negar que la app de origen sueco es la que domina el panorama con puño de hierro.

Y es que lo cierto es que no le faltan motivos para triunfar. Para empezar, Spotify presume de un catálogo inabarcable, con millones de artistas y canciones para que no te falten opciones a la hora de disfrutar de tus géneros musicales preferidos.

Además, el proceso de uso es sumamente cómodo, a través de una interfaz simple e intuitiva. El problema es que, si utilizas Spotify en tu ordenador, verás que el programa se abre de forma automática cuando enciendes tu equipo.

Ahorra recursos evitando que Spotify arranque al encender tu PC

Ten en cuenta que la gran mayoría de programas de este tipo siempre se ejecutan al inicio del sistema, por lo que cuando enciendas tu ordenador ya lo tendrás listo para usarlo cuando te haga falta. Pero en muchas ocasiones no es necesario, y lo único que hace es consumir recursos.

Una app en segundo plano no afectará al rendimiento de tu ordenador, pero si tienes varios programas activos y que no estás utilizando, sí que puedes notar que tu equipo no funciona como debería.

Por este motivo, te vamos a explicar los pasos que debes seguir para evitar que Spotify se abra de forma automática cada vez que enciendes el ordenador. Lo mejor de todo es que el proceso es muy sencillo ya que el propio programa te deja configurar esta opción.

Cómo debes configurar Spotify

Lo que vamos a hacer es desactivar el arranque automático de Spotify a través del propio programa en tu ordenador. Para ello, tan solo tienes que abrir el panel de preferencias de Spotify.

Spotify | Composición propia

Para ello, pulsa en la parte superior izquierda sobre las tres barritas horizontales. Verás que aparece un menú de opciones, deberás pulsar sobre Editar y luego en Preferencias. Si lo prefieres, con Spotify abierto puedes utilizar el atajo en el teclado Control + P para ahorrarte estos pasos.

Spotify | Composición propia

Ahora, solo deberás bajar al apartado "Configuración de la ventana y el arranque y, en el pequeño desplegable que hay marcar la opción No para que Spotify no vuelva a arrancar de forma automática cada vez que enciendes tu ordenador.

