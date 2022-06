Cómo encontrar el teléfono con tu Xiaomi Mi Band

Aunque hagamos un uso intensivo de nuestro teléfono móvil y pasemos mucho tiempo con él entre nuestras manos es inevitable dejarlo en algún sito y no saber dónde lo hemos dejado. Lo desplazamos constantemente de un lugar a otro o incluso lo llevamos en el bolso o el bolsillo y no es raro que se deslice fuera de estos y no consigamos encontrarlo. Por lo que si tienes una pulsera de actividad puedes encontrar fácilmente tu teléfono.

Encuentra tu teléfono con tu Mi band

Existe muchos métodos para encontrar nuestro móvil extraviado, desde el uso de aplicaciones como “encontrar mi móvil”, con las que debemos ejecutarla en cualquier en cualquier dispositivo para tratar de hacerlo sonar para localizarlo o algo tan sencillo como usar la pulsera de actividad. Una opción de lo más sencilla que sólo requiere tener activado y conectados ambos dispositivos por Bluetooth, esto nos permite varias opciones una obtener una notificación cuando nos alejamos de nuestro teléfono y perdemos la conexión. Y otra que es la en la que nos vamos a centrar y que permite localizar dónde se encuentra nuestro teléfono.

Busca tu teléfono con la ayuda de pulsera Mi Band | TeccnoXplora

Al activar esta, el teléfono comenzará a sonar y podremos utilizar este para guiarnos hasta el sitio exacto en el que nos lo dejamos olvidado. Este sistema es ideal para distancias cortas, por ejemplo, dentro de casa. Si lo hemos extraviado fuera de casa o lejos de esta, es recomendable usar otros métodos para recuperarlo. Para llevar a cabo la localización desde la pulsera, accederemos al menú de esta, tocan la pantalla para activarla.

Deslizamos los menús en la pantalla hasta encontrar la opción “ Mas ”

” Dentro de este menú encontramos diferentes opciones entre la que se encuentra la que nos interesa.

Pulsa sobre “encontrar teléfono” en la pantalla de la pulsera.

en la pantalla de la pulsera. Tras unos breves segundos, si ambos dispositivos están perfectamente conectados , comenzará a sonar el teléfono.

, comenzará a sonar el teléfono. Lo hará emitiendo un potente pitido que podremos escuchar a varios metros de distancia, el cual rebelará la posición de nuestro teléfono.

de distancia, el cual rebelará la posición de nuestro teléfono. Una vez encontramos el dispositivo podemos desactivar el sonido bien tocando de nuevo la pulsera o bien desbloqueando el teléfono, de esta forma y de manera automática dejará de sonar.

Para poder usar este ajuste, debemos comprobar previamente que la pulsera y el reloj están vinculador y conectados correctamente, esto lo haremos a través del a aplicación de la pulsara que instalamos en el móvil para su puesta en marcha. Además de tener activado el bluetooth en nuestro móvil, de este modo nos aseguramos que todos los datos recogidos por la pulsera se transfieren correctamente al móvil. Si la pulsera está correctamente vinculada, pero no funciona esta opción es porque a pesar de esto está desactivada, para ello desde la aplicación desde nuestro perfil pulsa sobre la pulsera para acceder a las opciones y por último si está desactivada pulsa sobre vincular. Coloca la pulsera cerca del móvil, y tras unos segundos se enlazará correctamente, pudiendo ver desde nuestro móvil toda la información de la pulsera. Además, podemos realizar el proceso a la inversa y localizar la pulsera con el móvil usando la opción “localizar pulsera” desde la app móvil.