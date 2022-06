Cómo conectar Apple CarPlay a tu coche sin cables

Manipular el teléfono móvil mientras conducimos es totalmente ilegal, la única manera posible de hacer uso de este es a través de sistemas de manos libres. Por lo que conectar a nuestros dispositivos a los altavoces del coche es una de las mejores opciones. Te enseñamos cómo conectar tu iPhone al coche de forma inalámbrica.

Conecta tu iPhone al coche de forma inalámbrica

Usar el teléfono mientras conducimos pones pone en peligro, no sólo a nosotros también al resto de los conductores. Las distracciones al volante son las causantes de buena parte de los accidentes. Evitarlos está en nuestra mano, renunciando al uso del teléfono o si se trata de algo no que no puede esperar, haciendo uso de dispositivos homologados y consentidos por parte de la DGT. En este apartado se encuadra el gadget del que vamos a hablar a continuación.

Se trata de Carlinkit 3.0, un adaptador inalámbrico para coches equipados con Car Play. Fabricantes como Audi, Volkswagen, volvo, Citroën, Renault, Opel o Peugeot entre otros incluyen este sistema de conexión que permite que podemos usar nuestro teléfono para enviar música o realizar llamadas de teléfono y escucharlas a través de los altavoces instalados en el coche. Con este dispositivo inalámbrico tenemos la oportunidad de conectarlos sin usar ningún tipo de cable de conexión. Está de realizará de forma inalámbrica y no tendremos que sacar el móvil del bolsillo o del bolso para usarlo.

CarlinKit-3.0-CarPlay | CarlinKit

Compatible con iOS 10 en adelante podremos hacer uso de todas las funciones disponibles como usar el asistente de voz de Apple Siri, navegación con mapas o llamadas de teléfono. Pero no es lo único que podemos hacer este aparato. Con versiones de iOS superiores a la versión 13 también podemos hacer uso de la función pantalla dividida, necesidad de desmontar el sistema de audio original. Además, permite actualizar el Firmware a través del Wifi del IPhone.

A la hora de instalar el dispositivo debemos tener muy en cuenta de que nuestro automóvil dispone de Apple Car cableado instalado de fábrica ya que solo es compatible con este. Ya que sólo nos ofrece la posibilidad de convertir en inalámbrico el sistema Car Play previamente instalado. Muy fácil de instalar y no hace falta sincronizar el iPhone cada vez, ya que se conectará automáticamente al ser detectado. El dispositivo dispone tanto de conexión Bluetooth y Wifi, que usaremos para la configuración del mismo, una vez sincronizado las conexiones se realizarán por WLAN.

Un dispositivo homologado que podemos usar de forma legal siempre y cuando no manipulemos el teléfono mientras conducimos. Hay que recordar las consecuencias de nuestro comportamiento al volante ya que estos no sólo son de carácter económico al ser sancionados haciendo un mal uso de estos. Debemos hacer hincapié en que las distracciones al volante por el uso del móvil son la causa de uno de cada cuatro accidentes, una cifra muy alta que se puede evitar fácilmente con el uso de este tipo de dispositivos.