Samsung Health ahora te recuerda que es hora de tomar los medicamentos

Muchas personas deben tomar al día decenas de medicamentos, algo que puede terminar convirtiéndose en todo un calvario ya que necesita de un seguimiento férreo de ellos para tomarlos cuando es necesario. Algo que va a hacer mucho más sencillo la app de salud de Samsung, que hoy ha anunciado una nueva función para poder hacer de ese seguimiento de los medicamentos algo mucho más sencillo.

Una forma más sencilla de seguir

Ha sido la propia firma coreana la que ha anunciado esta nueva función para su aplicación de seguimiento de nuestra actividad física. Esta ahora cuenta con una función de seguimiento de medicamentos, y no solo se limitará a recordarnos cuándo debemos tomar cada una de las dosis. Sino que además vamos a poder acceder a consejos e información relevante sobre ellos, que puede ser de mucha utilidad cuando necesitamos ingerirlos por una situación concreta.

Medicamentos | Foto de Ksenia Yakovleva en Unsplash

Tan solo tendremos que añadir el nombre del medicamento para que Samsung Health bucee en su base de datos y nos muestre esa información relevante. Entre la información disponible tendremos las descripciones generales de estos, así como los efectos secundarios que podría derivarse de su ingesta. Incluso en el caso de haber introducido varios medicamentos podremos recibir alertas de las reacciones adversas que podrían darse en el caso de que estos interactúen entre sí en un momento dado.

También vamos a poder personalizar el aspecto, forma y color del medicamento, para que dentro de la aplicación podamos distinguir de manera más sencilla de qué medicamente estamos hablando y por tanto evitar equivocarnos en su ingesta. Dentro de la información que podemos añadir se puede indicar tanto la dosis, como el tiempo de consumo del medicamente y cualquier detalle que ayude a evitar confusiones.

Como no podía ser de otra forma, si tenemos uno de los relojes de Samsung, recibiremos también en ellos notificaciones con los horarios sobre cuándo debemos tomarnos la medicación, no dependiendo tanto del móvil para poder estar al tanto de todos ellos. Eso sí, de momento esta función se estrena solo en Estados Unidos, donde va a estar disponible ya a partir de esta semana. Como es habitual, nos tocará esperar todavía para poder usar esta misma función en nuestro país. Algo que seguro termina llegando, pero como es lógico, no lo hará de inmediato, ya que todo lo que tenga que ver con medicina y medicamentos necesita de la preceptiva autorización de las autoridades sanitarias de cada país, por supuesto en España también.

Pero desde luego hace de esta app de seguimiento de la salud, más completa aún de lo que ya lo era, que no es poco. Una Samsung Health que ha recibido importantes mejoras en los últimos meses con la llegada de la nueva versión de la capa de personalización de Samsung. Añadiendo nuevas métricas a la hora de hacer seguimiento del sueño, que ahora es más preciso y ofrece información más relevante y útil para nuestro día a día.