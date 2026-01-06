Este ajuste puede mejorar la velocidad de Internet de tu Android TV

A día de hoy, necesitas que tu Smart TV esté conectada a Internet para disfrutar de todo su potencial, ya sea a través de servicios de streaming, viendo vídeos de YouTube… Y no hay nada más desesperante que la conexión a Internet en tu televisor vaya lento.

Puede que estés viendo una película y de golpe sufras una bajada de frames, que intentes jugar a servicios como GeForce NOW y te vaya excesivamente lento… La solución que aplican muchos usuarios es conectar su tele por cable al router.

Durante años se nos ha repetido que la solución pasa por usar un cable Ethernet, más estable y, en teoría, más rápido. Sin embargo, en muchos televisores con Android TV o Google TV ocurre justo lo contrario: conectarlos por cable puede estar limitando seriamente la velocidad de Internet.

Sí, tu televisor con Android TV irá más rápido por WiFi

¿Cómo puede ser? Pues muy sencillo: la mayoría de televisores con Android TV integran una tarjeta de red Ethernet muy básica, pensada para cumplir sin más. En muchos modelos, especialmente en gamas medias y en televisores con algunos años a sus espaldas, esa conexión está limitada a 100 Mbps.

Así que, da igual que tengas fibra de 600 o 1.000 Mbps o un cable de alta calidad: el cuello de botella está dentro del propio televisor. Podrías pensar que la solución es comprar un adaptador en Amazon que mejore la velocidad, pero tampoco sirve.

El problema es que, mientras la conexión por cable se queda anclada en ese límite, el WiFi ha evolucionado mucho más rápido. Muchos televisores actuales ya son compatibles con WiFi 5 e incluso WiFi 6, lo que en condiciones normales permite alcanzar velocidades muy superiores a esos 100 Mbps.

Y en la práctica, te puedes llevar una sorpresa al ver que tu televisor con Android TV apenas supera los 90 Mbps por Ethernet y, sin embargo, roza o supera los 300 Mbps cuando se conecta por WiFi.

Además, comprobar si este es tu caso es bastante sencillo. Basta con ejecutar una prueba de velocidad directamente desde el televisor. Hay aplicaciones como Speedtest disponibles en la tienda de Android TV que permiten medir la conexión real en segundos.

Una vez hayas hecho el test, si los resultados confirman que el Ethernet está frenando la conexión, la solución más simple es desconectar el cable y tirar de tu red WiFi. Repetimos, sí que podrías comprar un adaptador USB a Ethernet para contar con una mejor conexión, pero en la mayoría de modelos te van a dar problemas de compatibilidad.

Sencillamente vale más la pena conectar tu Smart TV por WiFi si por Ethernet funciona más lenta y evitar apaños que te puedan provocar más dolores de cabeza.