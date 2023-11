China ya permite circular al primer taxi volador autónomo

Lo que hace años era algo que solo veíamos en una película de ficción, empieza a ser una realidad. Los taxis voladores se han convertido en una realidad, por lo menos de momento en China.

Anteriormente, os hablamos del EH216-S AAV, un vehículo dron con capacidad para dos pasajeros y con mucho qué ofrecer. Pues ahora podemos confirmar que este taxi volador autónomo ya puede operar legalmente en China.

El primer taxi volador ya es una realidad: autónomo y hasta 35 km de autonomía

De esta manera, EHang ha conseguido un certificado de aeronavegabilidad del mundo para su EH216-S AAV, y ahora ya puede volar en China. Como informan varios medios, ya puede operar con su avión autónomo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) para transportar pasajeros en China.

Por lo que parece, China está dando las últimas puntadas a un nuevo reglamento para regular los vuelos de aviones no tripulados, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.

Ehang no ha querido dar muchos detalles, pero han confirmando que ya trabajan en la primera localización donde inaugurarán su primer taxi volador autónomo de pasajeros que operará en una ciudad china.

Actualmente ya cuenta con cinco unidades del taxi EH216-S, y tiene como objetivo que lleguen otros 120 vehículos a lo largo de los próximos 5 años. Además, ya tienen más de 1.200 pedidos en todo el mundo, incluida España.

Para empezar, recordemos que tanto Zaragoza como Guangzhou son ciudades piloto UAM de EHang. Y su avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical EH216-S AAV acabará surcando los cielos de las principales ciudades españolas.

Un vehículo capaz de transportar a dos pasajeros y que alcanza una velocidad máxima de 130 km/h y una altitud máxima de 3.000 metros. Su autonomía de 35 kilómetros es perfecto para moverse por ciudades sin problema alguno. ¿Y sus tiempos de carga? En 2 horas está completamente operativo.

También cuenta con algunos detalles que añaden confort, como asientos reclinables, WiFi y aire acondicionado. Como era de esperar, el EH216-S AAV cuenta con diferentes elementos de seguridad como paracaídas y sistema de detección de obstáculos.

Como te hemos dicho, el futuro ya está aquí. Y la idea de poder ir en un taxi volador autónomo en ciudades con mucho tráfico como Londres o Madrid, no suena nada mal. Además, aunque hay que salvar las distancias, igual que la mayoría de línea de metro no cuentan con un conductor, este es el siguiente paso. Y cumpliendo las regulaciones adecuadas, no debería haber ningún peligro.