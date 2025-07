Cosas que no sabias de las redes WIFI y que mejoran su rendimiento

Hace veinte años la tecnología Wifi veía la luz, pero no ha sido hasta hace algo más de una década cuando su uso se ha popularizado. Hasta tal punto que no podemos vivir sin ella. Una mala conexión puede arruinarnos no solo un día de trabajo, sino también la diversión y el entretenimiento. Por eso te damos algunos consejos para maximizar el rendimiento de esta popular tecnología.

Mejora en rendimiento del wifi con estos sencillos consejos

Nos hemos acostumbrado tanto a su presencia que no cuando falla o no funciona como se espera de ella, nos supone un gran problema. Esta no solo nos sirve para conectarnos con el mundo exterior a través de Internet, también es la responsable de que podamos encender una bombilla, abrir una puerta de forma inteligente o ver contenidos en streaming, entre otras cosas. Es por ello que cualquier problema con esta tecnología nos trae de cabeza. Pero para que esto no se convierta en un dolor de cabeza, aquí tienes unos sencillos consejos, de qué hacer si falla el Wifi.

El primero de ellos, la solución más básica y sencilla del mundo y que nos recomiendan siempre los informáticos frente a cualquier problema. Reinicia, esto permite al router eliminar toda la información acumulada de forma innecesaria y finalizar procesos abiertos, los cuales a veces suelen ser la causa de estos problemas. De este modo liberamos recursos y conexiones haciendo que mejore el rendimiento.

Son cada vez más los dispositivos conectados al Wifi, los routers admiten un máximo de dispositivos conectados, cuando estamos cerca del límite o lo sobrepasamos, puede que nos permite conectar más o que cada vez vaya más lenta la conexión. Para evitar este problema podemos ampliar la capacidad instalando redes de Wifi Mest.

La mayoría del router nos ofrecen dos frecuencias de Wifi, por lo que utilizar la conexión más adecuada en cada momento, es sinónimo de éxito. Para saber a cuál conectarnos en cada momento debemos tener en cuenta las particularidades de cada una ellas. Mientras que las redes 5G tienen un menor rango de distancia, pero una mayor intensidad de la señal. Mientras que las redes de 2,4 GHz, tienen una mayor distancia, pero una intensidad menor. Esta es sobre todo usada para conectar dispositivos ioT.

Podemos encontrarnos con que alguien se haya unido a nuestro wifi sin que nos demos cuenta. Esto supone a veces un mal funcionamiento o que se ralentice la conexión. Generalmente, esto sucede cuando no protegemos de forma correcta nuestra. Por lo que es importante comprobar la configuración del router y que no existan claves con puertas de acceso abiertas o que se haya filtrado la contraseña, por lo que es relevante, además de establecer contraseñas robustas, cambiarlas cada cierto tiempo.

En este sentido, podemos además reducir la potencia de la señal de nuestro router para que este no vaya más allá de los límites que creamos convenientes. Al mismo tiempo podemos orientar las antenas al interior de nuestra casa, mejorando la señal en determinadas zonas. De este modo evitamos que cualquier extraño tenga acceso a nuestra red.