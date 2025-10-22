SEGÚN LOS EXPERTOS
La razón por la que la gripe podría ser peor este año
Datos recientes de Australia, donde ya han pasado el invierno, revelan la peor temporada de gripe en siete años.
Con la llegada del frío y la bajada de las temperaturas, los virus respiratorios vuelven a circular con fuerza. Los hospitales y centros de salud ya empiezan a notar un aumento de los casos de gripe, una enfermedad que cada año afecta a millones de personas. Sin embargo, los expertos advierten que esta temporada podría ser especialmente dura: varios factores hacen pensar que el virus será más agresivo y que podría provocar más contagios que en años anteriores.
Tal y como revela el medio Mirror, datos recientes de Australia revelan la peor temporada de gripe invernal en siete años, a medida que el país se aleja del invierno. Desafortunadamente, se prevé que el resto de países experimenten las mismas consecuencias a medida que las temperaturas comiencen a bajar.
La enfermedad es difícil de predecir, pero hay evidencia de que esta temporada de gripe podría ser similar a la del año pasado. "Es pronto para saber qué cepas predominarán este año en la temporada de gripe, pero ciertamente existe el riesgo de que cepas muy virulentas similares vuelvan a circular este año", explican los expertos.
También es cierto que puede que se prevea una temporada con graves casos de gripe y luego resulte que los contagios han sido moderados. Aún así, es imprescindible seguir una serie de recomendaciones para evitar contagiarnos y pasar un invierno lo más sanos posible:
- Lávate las manos con frecuencia.
- Cúbrete la boca y la nariz al toser o estornudar.
- Evita el contacto cercano con personas enfermas.
- Ventila los espacios cerrados.
- Vacúnate.
- Duerme bien, come frutas y verduras bebe mucha agua y haz ejercicio.
