La razón por la que la gripe podría ser peor este año

Con la llegada del frío y la bajada de las temperaturas, los virus respiratorios vuelven a circular con fuerza. Los hospitales y centros de salud ya empiezan a notar un aumento de los casos de gripe, una enfermedad que cada año afecta a millones de personas. Sin embargo, los expertos advierten que esta temporada podría ser especialmente dura: varios factores hacen pensar que el virus será más agresivo y que podría provocar más contagios que en años anteriores.

Tal y como revela el medio Mirror, datos recientes de Australia revelan la peor temporada de gripe invernal en siete años, a medida que el país se aleja del invierno. Desafortunadamente, se prevé que el resto de países experimenten las mismas consecuencias a medida que las temperaturas comiencen a bajar.

Mujer con la gripe | Freepik

La enfermedad es difícil de predecir, pero hay evidencia de que esta temporada de gripe podría ser similar a la del año pasado. "Es pronto para saber qué cepas predominarán este año en la temporada de gripe, pero ciertamente existe el riesgo de que cepas muy virulentas similares vuelvan a circular este año", explican los expertos.

También es cierto que puede que se prevea una temporada con graves casos de gripe y luego resulte que los contagios han sido moderados. Aún así, es imprescindible seguir una serie de recomendaciones para evitar contagiarnos y pasar un invierno lo más sanos posible: