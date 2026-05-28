El Motorola Edge 70 Pro+ desvela su auténtico potencial

La firma de Lenovo sigue preparando nuevos modelos de su gama media más popular, que encarnan los modelos Edge. Una gama cada vez más amplia de la que estamos perdiendo la noción de todo lo presentado, y por supuesto lo que queda por presentar. Ahora el Motorola Edge 70 Pro+ está pasando por algunos test de rendimiento, que nos están mostrando ciertas características clave, como en este caso el que determina su potencial, como es el procesador, vamos a conocer nuevos detalles.

¿Cuál va a ser ese procesador?

Pues el paso del teléfono por el test de rendimiento de Geekbench, uno de los referentes en estos menesteres, ha desvelado que el procesador del Motorola Edge 70 Pro+ será el MediaTek Dimensity 8500, que es el procesador que se encuentra un escalón por debajo de los potentes 9500, que son los más rápidos con los que cuenta actualmente el fabricante de chips, por lo que podemos esperar un rendimiento cercano al de un tope de gama, pero adaptado a un terminal de gama media premium.

Este procesador se caracteriza por contar con cuatro núcleos a 2,2GHz, tres núcleos a 3,2GHz y un núcleo a 3,4GHz, por lo que va a ser un móvil realmente potente, sobre todo a la hora de jugar a juegos exigentes y temas multimedia. De momento, a través de los test de rendimiento no se ha conocido nada más, salvo lo obvio de que usa Android 16 para pasar por estas pruebas.

También que lo ha pasado con 12 GB de memoria RAM, eso es mucho para un teléfono de estas características. Pero hay algunos datos más allá del test de rendimiento que nos dicen cómo es este teléfono de la firma perteneciente a Lenovo. Ya que su cámara de fotos contaría con un sensor de periscopio de 50 megapíxeles, con Zoom de 3,5x, así como con un Sony Lytia de 50 megapíxeles para el principal.

Un dato curioso es que, a pesar del potencial del teléfono, este podría ser inferior al del Motorola Edge 70 Pro, siendo más caro, de esas cosas que no se entienden sin el contexto estratégico del fabricante. Otras características que se han venido filtrando son una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, con resolución 1.5K, así como una tasa de refresco de 144Hz.

Además, la batería tendría una capacidad de 6500 mAh y ofrecerá una potencia de carga de 90 W. Será un móvil muy resistente, por un lado con la certificación de grado militar MIL-STD-810H frente a temperaturas extremas y golpes, así como la IP68 e IP69, que son las más exigentes frente al agua y al polvo. Un móvil que se espera sea presentado la próxima semana, concretamente el próximo 4 de junio.