La nueva Instax Pal 2 es una oda a la fotografía retro y de bolsillo

Fujifilm ha presentado su nueva cámara digital ultracompacta. La primera Pal ya fue toda una declaración de intenciones, una cámara ultracompacta, desenfadada y con aire retro y de juguete perfecto, para grandes y pequeños. Ahora el fabricante nipón ha lanzado una nueva generación con un aspecto muy diferente, pero si cabe aún más retro. Está inspirado en esas cámaras de diseño reducido, aquellas que denominábamos de espía en los 80, y que eran sin duda extremadamente divertidas, como promete serlo también este modelo.

Un diseño retro que cabe en cualquier bolsillo

A diferencia de la primera Pal, tenemos una cámara que tiene más aspecto de máquina clásica, con un diseño alargado, ancho, donde podemos ver los tradicionales diales en la parte superior. Una cámara que incorpora algunas características únicas que la hacen aún más sencilla de utilizar que la anterior, Pal, mejorando en un aspecto clave, como es el de la transferencia de las fotos al teléfono.

Fuji Instax Pal 2 | Fujifilm

La firma japonesa asegura que ha recogido muchos comentarios de los usuarios para mejorar y ofrecer justo lo que esperaban. Y es que ahora esta cámara no solo permite transferir las imágenes sin cables mediante Bluetooth. Sino que además cuenta con un modo para transferirlas aún más rápido mediante una conexión física. Ya que se puede conectar directamente al puerto USB de nuestro smartphone para que las imágenes lleguen más rápido a la memoria de nuestro smartphone.

La cámara tiene un claro aspecto analógico, pero cuenta con una pantalla LCD de 1 pulgada, que se encuentra en la parte superior de la pantalla, en contra ,en la parte trasera, lo que hay es un visor tradicional, analógico, por lo que el proceso de encuadre de la imagen es totalmente tradicional. La cámara es capaz de hacer fotos con una resolución de 10 megapíxeles, por lo que sigue integrando el tipo de sensores habituales en la gama de dispositivos de los nipones, sobre todo en su variante instantánea.

A la hora de hacer las fotos, podemos elegir entre cinco filtros diferentes, que a su vez cuentan con seis efectos distintos, por lo que seguro que vamos a encontrar el efecto idóneo para diferentes entornos y situaciones. Como en la primera Pal, puede almacenar un número limitado de fotos antes de tener que transferirlas, en este caso se trata de hasta 100. Podemos hacer fotos en dos formatos, tanto el clásico Square cuadrado, como Wide.

Aunque esta cámara no imprime las fotos, sí que se puede conectar a una impresora de Fujifilm Instax para imprimir las fotos que hacemos, gracias a la conectividad Bluetooth 5.1 con la que cuenta. Lo mejor es que el conector USB tipo C está integrado para conectar la cámara directamente al teléfono sin la necesidad de contar con un accesorio o cable siempre a mano. También cuenta con una ranura para tarjetas microSD, que nos permite ampliar la capacidad de almacenamiento de la cámara.

De momento no se ha puesto a la venta en España oficialmente, aunque ya la podemos ver en tiendas como Fnac, al menos la nota de prensa de Fujifilm fechada hoy en Alemania y esta tienda desvela el precio en nuestro país, que es de 169,99 euros. Podrá adquirirse en color negro o blanco, el primero sin duda mucho más analógico.